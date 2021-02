Detidas seis pessoas no México por alegado tráfico de vacinas falsas

O Departamento Federal de Segurança Pública disse que as detenções foram feitas no estado fronteiriço do norte de Nuevo Leon.



"Não se brinca com a saúde, e nestes momentos de pandemia, ninguém deve lucrar", disse a secretária de Segurança Pública, Rosa Icela Rodriguez.



As autoridades indicaram mais tarde que as falsificações foram apresentadas como vacinas Pfizer, que só estão disponíveis no México através de equipas de vacinação governamentais.



Os suspeitos tinham oferecido as vacinas para venda pelo equivalente a cerca de 2.000 dólares por dose.



O Departamento de Saúde disse que as vacinas falsas da Pfizer estavam a ser oferecidas para venda numa clínica de saúde conhecida como "Clínica Espinha por Império", num subúrbio da cidade de Monterrey, no norte do país.



Os analistas há muito que receiam que bandos criminosos no México possam procurar roubar, sequestrar ou falsificar vacinas ou medicamentos muito desejados durante a pandemia.