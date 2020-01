Dezassete portugueses retidos em Wuhan vão ser retirados na sexta-feira

O avião, que vai fazer o repatriamento dos cidadãos portugueses e outros europeus desde aquela cidade, situada no centro da China, saiu hoje de manhã do aeroporto de Beja em direção a uma das pistas da base aérea n.° 11, de onde descolou às 10h06.

Os 17 portugueses estão a receber da Embaixada de Portugal em Pequim as indicações para abandonar a cidade. Entre elas, a apresentação junto ao consulado de França em Wuhan para de seguida seguirem para o aeroporto.



O voo que os vai transportar vai fazer uma escala em Paris antes de chegar a Lisboa.

Os portugueses serão rastreados antes de iniciarem a viagem e na chegada ao aeroporto, disse hoje a ministra da Saúde, adiantando que Portugal ainda está a estudar a hipótese de um espaço de confinamento.

Relativamente à questão de haver um local de isolamento, "seja no domicílio ou noutro tipo de espaço", a ministra Marta Temido afirmou que essa hipótese ainda está a ser "estudada e preparada porque depende da condição clínica destas pessoas e do seu historial anterior".

Marta Temido acrescentou que o Ministério da Saúde está a acompanhar toda esta situação através da Direção-Geral da Saúde.



"A diretora-geral da Saúde [Graça Freitas] está neste momento a coordenar um conjunto de diligências que temos de ter preparadas para quando for necessária a intervenção do Ministério da Saúde", referiu.



O que está preparado, salientou, é "um dispositivo que segue os protocolos internacionais definidos para o acolhimento" dos portugueses quando chegarem a território nacional.



"As autoridades estão a trabalhar para garantir que os portugueses que regressem tenham o acompanhamento adequado ao seu estado", assegurou.



"Vamos seguir de perto aquilo que são os protocolos que estão definidos pelas entidades competentes e estamos a acompanhar também a conferência da Organização Mundial da Saúde sobre este tema", a qual se realiza hoje.Milhares retidos em Wuhan

Milhares de estrangeiros estão retidos na cidade chinesa de Wuhan, onde a epidemia começou, e que está isolada há uma semana.



Também Londres espera repatriar os britânicos que estão em Wuhan. Um primeiro voo estava previsto para esta quinta-feira, mas o voo foi adiado devido à falta de luz verde por parte das autoridades chinesas.



Ontem, os Estados Unidos e o Japão já tinham retirado uma grande parte dos seus cidadãos. Um segundo avião norte-americano deve partir nos próximos dias.



De Paris, partiu ontem à noite uma aeronave, com destino a Wuhan, para começar a retirar os cidadãos franceses.



O coronavírus já provocou 170 mortos na China. E há a registar mais de 7.700 infetados.