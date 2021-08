"Dezenas" de afegãos que ajudaram missão portuguesa ainda não conseguiram sair do país, admite MNE

O ministro garante que o Governo português continua a trabalhar com aliados para apoiar essas pessoas na saída, não só através dos esforços das organizações internacionais, mas também no contacto com países vizinhos.









Sobre o cidadão afegão que trabalhou com as tropas portuguesas mas não conseguiu fugir do país com a família , Augusto Santos Silva explica que "o cidadão não chegou a tempo e a missão portuguesa não tinha ordens para ir mais longe".





Ao Jornal da Tarde, o governante destaca que haverá "milhares" de refugiados para apoiar e que o país não desistiu de tentar ajudar aqueles que continuam no Afeganistão.







"Insurjo-me contra qualquer alusão, explícita ou implícita, de que Portugal tenha abandonado seja quem for. Pelo contrário, estamos a fazer tudo o que podemos, dentro das nossas competências e poderes, para apoiar todos os que precisem de proteção humanitária", refere o MNE.







Questionado sobre esforços diplomáticos que envolvam o Irão, Augusto Santos Silva recusou comentar publicamente aspetos operacionais.







"O que posso dizer é que há um enorme esforço, do Governo, da Administração Pública, de toda a sociedade portuguesa, no sentido de procurar garantir o máximo de proteção humanitária ao maior número possível de afegãos. (...) Nós não podemos prometer aquilo que não podemos realizar", acrescentou.