Dezenas de mortos em ataque a centro de detenção de migrantes na Líbia

Carlos Santos Neves - RTP03 Jul, 2019, 09:16 / atualizado em 03 Jul, 2019, 09:32 | Mundo

Migrantes africanos fotografados no complexo de detenção de Tajura, no noroeste da Líbia | Ismail Zitouny - Reuters

Às primeiras horas desta quarta-feira, os socorristas ainda procuravam possíveis sobreviventes entre os escombros do complexo que servia de centro de detenção de migrantes, segundo a France Presse. Cento e vinte pessoas ocupavam o espaço.O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados já veio instar a uma investigação ao bombardeamento na capital líbia.





O balanço de vítimas do bombardeamento da véspera é ainda provisório. Citado pela Reuters, Malek Mersek, porta-voz dos serviços líbios de emergência médica, referiu 40 vítimas mortais e 80 feridos.





O Governo de União Nacional emitiu entretanto um comunicado a denunciar “um crime odioso”. E a atribuir o bombardeamento a Khalifa Haftar, o marechal que domina o leste do país magrebino e cujo bastião é a cidade de Bengazi. As autoridades de Tripoli classificam-no mesmo como “criminoso de guerra”.





A autoria dosobre o centro de migrantes não foi ainda reclamada. Contudo, os meios de comunicação conotados com Khalifa Haftar davam contam, na última noite, de “uma série” de bombardeamentos em Tripoli e Tajura, no noroeste da Líbia.

As forças de Haftar – denominadas Exército Nacional Líbio - ameaçaram acentuar esta semana a ofensiva contra o Governo de União Nacional. Isto depois de terem perdido o controlo de Gharyan, a 100 quilómetros da capital. ACNUR “extremamente preocupado”

Na rede social Twitter, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados exprimiu preocupação com as informações saídas da Líbia.



UNHCR is extremely concerned about news of airstrikes targeting Tajoura detention centre East of Tripoli, and accounts of refugees and migrants deceased.

Civilians should never be a target. — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 2 de julho de 2019

“O ACNUR está extremamente preocupado com as notícias de ataques aéreos contra o centro de detenção de Tajura, a leste de Tripoli, e os relatos de refugiados e migrantes mortos. Os civis nunca deveriam ser um alvo”, lê-se na conta do organismo da ONU.





Adiante, o Alto Comissariado enuncia “três mensagens-chave”: migrantes e refugiados “não devem ser detidos”; a Líbia “não é um local de regresso seguro”; os países com poder de influência “devem cooperar para acabar com o conflito, ao invés de o alimentarem”.





As forças beligerantes na Líbia acusam-se mutuamente do recurso a combatentes mercenários e meios aéreos de potências estrangeiras. O Exército Nacional Líbio de Haftar estará a contar com o apoio continuado dos Emirados Árabes Unidos e do Egito, ao passo que as forças leais ao Governo de União Nacional têm sido abastecidas pela Turquia.





A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL, na sigla inglesa) alerta repetidamente para a situação precária de aproximadamente 3500 migrantes e refugiados “em perigo” nos “centros de detenção situados perto de zonas de conflito” da Líbia.





c/ agências