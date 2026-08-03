Donald Trump acusa liderança do Irão de ser "incrivelmente dissimulada"

Donald Trump acusa liderança do Irão de ser "incrivelmente dissimulada"

Numa publicação na sua conta da rede Truth Social, esta segunda-feira, o Presidente norte-americano insurgiu-se com a negação por parte de Teerão, quanto a estarem em curso novas negociações de paz com os EUA. Trump acusou a liderança iraniana de ser "incrivelmente dissimulada", por ter pedido negociações para o fim da guerra, para depois as negar.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Donald J.Trump, Presidente dos EUA Foto: Kevin Lamarque - Reuters

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O Presidente dos EUA voltou também a repetir a ameaça de que, o Irão tem apenas duas soluções neste conflito, ou "acordo" ou "rendição total".

"O bloqueio naval contra o Irão só será levantado em caso de "acordo" ou de "rendição total", afirmou.

"Nada convence o Irão, a menos que queiramos, e nada convencerá, a menos que um acordo, ou a rendição total, seja alcançado", escreveu ainda Donald Trump.



Teerão afirmou esta segunda-feira que não há conversações em curso com Washington e que está em discussões com Mascate sobre uma rota segura temporária através do Estreito de Ormuz.

O governo iraniano desmentiu dessa forma o Presidente dos Estados Unidos que, a bordo do Airforce One, na habitual entrevista de domingo à noite aos jornalistas que viajam com ele, anunciou que as negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão iriam recomeçar esta segunda-feira à tarde, 3 de agosto. 

Segundo o líder da Casa Branca, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar pediram-lhe que suspendesse os ataques dos Estados Unidos na expectativa de um acordo com Teerão.

Trump afirmou ainda que o próprio Irão pediu a interrupção do plano de novos ataques, que descreveu como "o maior desde a Segunda Guerra Mundial". 

Esta segunda-feira, mostrou-se indignado com Teerão.

"A liderança iraniana é inacreditavelmente dissimulada! Pedem uma reunião, alguns diriam "imploram", as conversas começam, com outras agendadas para o futuro próximo, e dizem, aberta e orgulhosamente, que não estão a ter qualquer discussão, que nada está a ser discutido e que estão apenas a tratar de "Omã", indiganou-se Trump, depois do desmentido de Teerão sobre as conversações. 

"Depois, começam com o seu discurso habitual, dizendo que o Estreito de Ormuz será operado com força por eles, quando já está completamente controlado pela Marinha dos Estados Unidos e pelo nosso "Bloqueio" ou, como alguns dizem, "O Muro de Aço dos Estados Unidos!", acusou.

"Nada convence o Irão, a não ser que queiramos, e nada convencerá, a não ser que se alcance um Acordo, ou a Rendição Total. Quer o Irão o admita ou não, estamos, na verdade, a falar de uma solução para um problema que eles próprios criaram durante décadas. É muito simples: O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!", prometeu também.

"Obrigado pela sua atenção a este assunto. Presidente DONALD J. TRUMP" concluiu, com a fórmula habitual.

A guerra lançada em fevereiro passado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, teve como pretexto inicial forçar Teerão a desistir ou renegociar o seu programa nuclear, particularmente o enriquecimento de urânio a níveis considerados militares.

O conflito acabou por se transformar numa guerra de atrito pelo controlo do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo e gás e do comércio mundial. 

c/agências

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