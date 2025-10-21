Donald Trump. Aliados do Médio Oriente estão prontos a enviar tropas para "corrigir" o Hamas

"Ainda há esperança de que o Hamas faça o correto. Se não o fizer, o fim do Hamas será RÁPIDO, TERRÍVEL E BRUTAL!", acrescentou Trump.

O envio de tropas de países vizinhos para a Faixa de Gaza, para manter a ordem, é um dos pontos previstos no plano de cessar-fogo para a área, com vista a permitir o recuo das IDF. Trump afirmou que o contingente não irá incluir a presença de forças norte-americanas no enclave.





A medida poderá ter de ser antecipada face ao inicialmente previsto, devido às ameaças à manutenção do cessar-fogo entre o Hamas e Israel, vigente desde 10 de outubro.





O grupo islamita tem estado a ser acusado de violar o acordo, incluindo pela demora na entrega dos restos mortais de reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro e 2023.

Garantias do Hamas

O diretor dos serviços de informação do Egito, está igualmente em Israel, onde se encontrou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O grupo islamita palestiniano já se recusou em múltiplas ocasiões a entregar as armas e sublinhou que a decisão sobre quem integra as estruturas governativas da região cabe apenas aos palestinianos.