Donald Trump. Aliados do Médio Oriente estão prontos a enviar tropas para "corrigir" o Hamas
O presidente dos Estados Unidos assegurou esta terça-feira que os seus "grandes" aliados no Médio Oriente e arredores estão prontos a responder a um pedido para "entrar em força em Gaza e corrigir o Hamas", caso o grupo continue a violar o cessar-fogo.
Numa publicação na sua rede, Truth Social, Donald Trump referiu-se aos "muitos dos nossos agora grandes aliados, no Médio Oriente e nas áreas vizinhas", para afirmar que estes o informaram "explícita e firmemente", da sua disposição para acolher "com agrado, a oportunidade, a meu pedido, de entrar em Gaza em força e 'corrigir' o Hamas, se este continuar a comportar-se mal, violando o acordo que foi assinado". "Ainda há esperança de que o Hamas faça o correto. Se não o fizer, o fim do Hamas será RÁPIDO, TERRÍVEL E BRUTAL!", acrescentou Trump.
Garantias do Hamas
No Egito, o principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya, afirmou que "o acordo de Gaza se vai manter, porque queremos que assim seja. A nossa vontade de o respeitar é forte".
"Estamos determinados a recuperar os corpos de todos os detidos", apesar das "dificuldades em extraí-los", acrescentou. O Hamas pediu máquinas para porder aceder aos corpos soterrados sob os escombros a que bombardeamentos de Israel reduziram inúmeros edifícios.
Uma analista do centro de reflexão internacional Crisis Group, considerou que o cessar-fogo continua a ser "muito, muito frágil". "A única coisa que impede Israel de devastar ainda mais Gaza é Trump", sublinhou Mairav Zonszein.
As ameaças do presidente norte-americano coincidem com a chegada a Israel do vice-presidente dos EUA, JD Vance, acompanhado da sua mulher, Usha. No país já se encontram Steve Witkoff e Jared Kuhsner, enviados de Trump. O diretor dos serviços de informação do Egito, está igualmente em Israel, onde se encontrou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.
A primeira parte do plano de cessar-fogo de Donald Trump, que previa a libertação de todos os reféns vivos e a devolução dos restos mortais de outros, decorreu inicialmente sem incidentes.
O atraso na devolução de todos os corpos por parte do Hamas, levou Israel a recuar em medidas já implementadas, encerrando a passagem de Rafah e suspendendo a entrega de apoio humanitário.
A proposta, assinada no Egito pelos Estados Unidos e pelos representantes do Hamas, a 13 de outubro, inclui o recuo das tropas israelitas e o desarmamento do Hamas. Outro dos 20 pontos do plano é a exclusão do Hamas de todo o governo de Gaza.
O envio de tropas de países vizinhos para a Faixa de Gaza, para manter a ordem, é um dos pontos previstos no plano de cessar-fogo para a área, com vista a permitir o recuo das IDF. Trump afirmou que o contingente não irá incluir a presença de forças norte-americanas no enclave.
A medida poderá ter de ser antecipada face ao inicialmente previsto, devido às ameaças à manutenção do cessar-fogo entre o Hamas e Israel, vigente desde 10 de outubro.
O grupo islamita palestiniano já se recusou em múltiplas ocasiões a entregar as armas e sublinhou que a decisão sobre quem integra as estruturas governativas da região cabe apenas aos palestinianos.
