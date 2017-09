Donald Trump reage ao ensaio nuclear: apaziguamento não funciona, eles só percebem de uma maneira"

RTP 03 Set, 2017, 12:59 / atualizado em 03 Set, 2017, 13:07 | Mundo

Donald Trump escreve ainda que a Coreia do Norte é uma “grande ameaça e embaraço para a China, que está a tentar ajudar mas com pouco sucesso”.



Num terceiro tweet, o Presidente dos EUA defende que “a Coreia do Sul está a perceber, como eu lhes disse, que a conversa de apaziguamento com a Coreia do Norte não vai resultar”. “Eles só percebem de uma maneira”, lança Trump.





North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de setembro de 2017

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de setembro de 2017

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de setembro de 2017

Sexto ensaio nuclear



Esta primeira reação pública de Donald Trump foi publicada ao fim da manhã, horas depois de a Coreia do Norte ter anunciado que testou com sucesso uma bomba de hidrogénio.O anúncio do "total sucesso" do teste de uma bomba de hidrogénio, conhecida como "bomba H", foi feito pela pivô da televisão estatal norte-coreana, horas depois de Seul e Tóquio terem detetado uma invulgar atividade sísmica na Coreia do Norte.Segundo a KCTV, o ensaio nuclear, o sexto conduzido pelo regime de Pyongyang, foi ordenado pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un.O anúncio teve lugar depois de, na noite de sábado, a agência oficial norte-coreana KCNA ter garantido que a Coreia do Norte conseguira desenvolver com êxito uma bomba de hidrogénio passível de ser instalada num míssil balístico intercontinental (ICBM).A KCNA divulgou então uma fotografia de Kim Jong-un junto a uma suposta "bomba H", acompanhado por cientistas nucleares e altos oficiais do Departamento da Indústria de Munições do Partido dos Trabalhadores, apesar de, como é habitual, não ter facultado detalhes sobre o local nem a data do acontecimento.