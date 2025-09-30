Donald Trump vai "esperar três ou quatro dias" por resposta do Hamas ao seu plano

O Hamas recebeu a proposta segunda-feira à noite, das mãos de intermediários, e ainda não reagiu oficialmente.







"Vamos esperar uns três ou quatro dias", afirmou Trump.





"Todos os países árabes concordam, os países muçulmanos concordam, Israel concorda. Estamos apenas à espera do Hamas. E o Hamas aceitará ou não. E se não aceitar, acabará de forma muito triste", disse Trump.

Apelo de Guterres

se o Hamas rejeitar o plano de Trump, Israel "terminará o trabalho" e trará os reféns para casa "da forma mais fácil ou mais difícil". O enviado israelita à ONU repetiu palavras de Netanyahu na Casa Branca e afirmou esta terça-feira que,





"O regresso deles não pode esperar. Este não é apenas um guião para os trazer de volta. É também um plano para acabar com a tirania do terror desencadeada a 7 de outubro,” acrescentou Danny Danon.



Ceticismo em Gaza