Plano de paz de Trump. Europa e Médio Oriente otimistas, palestinianos céticos

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apelou ao Hamas para que aceite o plano. “Apelamos a todas as partes para que se unam e trabalhem com a Administração dos EUA para finalizar este acordo e torná-lo realidade".





"O Hamas deve agora concordar com o plano e acabar com a miséria, depondo as armas e libertando todos os restantes reféns”, pediu.

“Plano não é realista”

c/ agências

A presidente da Comissão Europeia saudou esta terça-feira o plano do presidente norte-americano para pôr fim à ofensiva de quase dois anos em Gaza., escreveu Ursula von der Leyen na rede social X."As hostilidades devem terminar com a prestação de ajuda humanitária imediata à população de Gaza e com a libertação imediata de todos os reféns", acrescentou.Também o chanceler alemão, Friedrich Merz, viu com satisfação os planos de Trump, considerando que oferecem a melhor hipótese de acabar com a guerra no enclave., afirmou esta terça-feira um porta-voz do Governo alemão, acrescentando que Merz se reuniu com as famílias dos reféns alemães detidos pelo Hamas.Também o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o Hamas não tem outra escolha senão "seguir este plano".A proposta, revelada na segunda-feira por Trump e pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exige o cessar-fogo imediato, a troca de reféns detidos pelo Hamas por prisioneiros palestinianos detidos por Israel,e um Governo de transição liderado por um organismo internacional.O plano foi acolhido com entusiasmo pelos líderes da Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Indonésia, Turquia, Paquistão e Egito, que se declararam dispostos a cooperar com os EUA para assegurar a sua aplicação.A própria, reiterando o seu compromisso de trabalhar com os EUA e os parceiros para chegar a um acordo abrangente que inclua "abrir caminho para uma paz justa com base na solução de dois Estados".Especialistas no conflito e habitantes de Gaza têm, por outro lado, dúvidas quanto à viabilidade do plano, já que a ausência do Hamas das negociações e a exigência de que renuncie à governação do enclave podem comprometê-lo.considerou um habitante do sul de Gaza em declarações à agência de notícias France-Presse.