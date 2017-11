Donald Tusk nega impasse nas negociações do Brexit

17 Nov, 2017, 17:49 / atualizado em 17 Nov, 2017, 17:54 | Mundo

O presidente do Conselho Europeu negou existir um impasse nas negociações com o Reino Unido acerca do Brexit, mas mostrou-se muito cauteloso.



Donald Tusk falava depois de se ter reunido com a primeira-ministra britânica, à margem da cimeira social em Gotemburgo, na Suécia.







“Sinto-me melhor e mais seguro depois de ter falado com theresa May, tudo é possível”, disse Tusk aos jornalistas.

União Europeia aperta May

A União Europeia disse esta semana que as negociações não poderiam avançar até estar definido o valor a pagar pelo Reino Unido para sair da União, os direitos dos cidadãos dos Estados-membros e a questão da fronteira com a Irlanda do Norte.



Depois de um encontro em Downing Street, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, referiu que “as garantias verbais do Reino Unido de que não vai haver uma infraestrutura física na fronteira não são suficientes”.

Divórcio difícil

No passado domingo o representante da União Europeia para as negociações do Brexit, Michel Barnier, afirmou estar a preparar-se para um possível colapso nas conversações com o Reino Unido.







A revelação foi feita numa entrevista ao semanário francês Le Journal du Dimanche, depois de Barnier ter dado à delegação britânica um prazo de duas semanas para resolver temas importantes.



O secretário britânico para o Brexit, David Davis, insiste que é preciso “todos trabalharem em conjunto” para a resolução dos diferendos.