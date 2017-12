Drone indiano invade território chinês

RTP07 Dez, 2017, 16:18 | Mundo

A China denunciou esta quinta-feira, em comunicado, o sobrevoo do drone indiano como “uma violação da soberania territorial”.



“Expressamos o nosso forte descontentamento e a nossa oposição”, declararam as autoridades militares chinesas, segundo a agência de notícias Xinhua.



O avião não tripulado (UAV, na sigla em inglês) entrou sem autorização no espaço aéreo da China, acabando por se despenhar pouco depois.



As tropas fronteiriças da China identificaram de imediato o drone, de acordo com Zhang Shuili, vice-diretor do departamento de combate do Estado-Maior da zona de defesa do Oeste, que não avançou com detalhes sobre o tipo de aparelho ou o local exato onde este caiu.



"Cumpriremos a nossa missão e responsabilidade e defenderemos firmemente a soberania nacional e a segurança da China", acrescentou Zhang.

Drone falhou em missão de treino

O Ministério de Defesa da Índia confirmou, entretanto, que o drone - em missão de treino - entrou no espaço aéreo chinês devido a um problema técnico.



Aman Anand, do exército da Índia, afirmou que quando as forças militares do seu país perderam o controlo do avião informaram as autoridades chinesas.



"Por protocolo habitual, o pessoal de segurança fronteiriça indiano alertou os chineses imediatamente para localizar o UAV", lê-se no comunicado do Ministério indiano da Defesa.



A tensão nas fronteiras entre estes dois países já é antiga, mas aumentou desde que em junho a China acusou as forças militares indianas de entrarem no seu território ilegalmente com objetivo de parar as obras de Doklam, uma estrada fronteiriça numa zona disputada pela China e pelo Butão, apoiado pela Índia.



Depois de a China acusar a Índia de “brincar com o fogo”, este incidente pode gerar novos desentendimentos na região disputada.



Desde setembro os dois países entenderam-se quanto à necessidade de empreender um maior esforço de cooperação para manter a “paz e tranquilidade” nas fronteiras.



"A China pede que a Índia pare imediatamente as suas atividades com aeronaves não tripuladas perto da fronteira e que trabalhe em conjunto com a China para manter a paz e a tranquilidade da região fronteiriça", apelou o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Geng Shuang, citado pela Reuters.