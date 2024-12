Duas crianças ficaram feridas em tiroteio em jardim-de-infância nos Estados Unidos

O atirador escolheu como alvo a Escola Adventista do Sétimo Dia Feather River, em Palermo, mas não se acredita que tivesse uma ligação anterior com as vítimas ou com a escola, disse o xerife do condado de Butte, Kory L. Honea.

"Se isto é ou não um crime de ódio ou se faz ou não parte de algum tipo de esquema maior, neste momento, não tenho informações suficientes para fornecer uma resposta a isso", disse Honea.

As crianças feridas, dois rapazes de 5 e 6 anos, frequentam o jardim-de-infância da escola e foram levados para um centro de trauma na área de Sacramento, disseram as autoridades.

"Estou grato por ainda estarem vivos, mas têm um longo caminho pela frente", disse Honea.

O corpo do atirador foi encontrado perto de um escorrega e de outros equipamentos de recreio no recinto da escola. Uma arma foi encontrada nas proximidades, disse o xerife do condado de Bute.

O tiroteio ocorreu na tarde de quarta-feira na escola cristã privada, que tem menos de três dezenas de alunos, em Palermo, cidade que possui cerca de 5.500 habitantes e fica a cerca de 104 quilómetros a norte de Sacramento, capital do estado da Califórnia.

Este foi o mais recente entre dezenas de tiroteios em escolas nos Estados Unidos nos últimos anos, incluindo os especialmente mortíferos em Newtown, no estado de Connecticut, Parkland, na Florida, e Uvalde, no Texas.

Mesmo com tantos tiroteios nas escolas, pouco foi feito para alterar as leis nacionais sobre armas nos Estados Unidos. As armas de fogo foram a principal causa de morte entre as crianças em 2020 e 2021, de acordo com a KFF, uma organização sem fins lucrativos que investiga questões de saúde.