Ébola. OMS está preocupada com escala e velocidade do surto e vai reunir de emergência

Não existem vacinas ou tratamentos aprovados para a estirpe Bundibugyo do Ébola, que tem uma taxa de mortalidade de até 40 por cento.

Casos reportados em vastas áreas da RDC

Emergência internacional

À medida que este surto mortal de Ébola continua a espalhar-se, o governo congolês procura tranquilizar a população, afirmando que as suas equipas de resposta estão a trabalhar arduamente para rastrear e investigar infeções suspeitas e que não há motivo para pânico.

A doença alastrou a vários países dentro e fora da África Ocidental, incluindo a Guiné, Serra Leoa, Estados Unidos, Reino Unido e Itália, provocando a morte a 11.325 pessoas.





O vírus Ébola transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas. Segundo a OMS, o vírus apresenta uma taxa de mortalidade entre 25% e 90%.



Rastreios transfronteiriços



"Não queremos que as pessoas sejam infetadas por causa dos funerais", disse ao programa Newsday da BBC.



Médico norte-americano entre os casos confirmados



Outros dois médicos do grupo que foram expostos enquanto tratavam doentes, incluindo a mulher de Stafford, a médica Rebekah Stafford, não apresentaram sintomas e estão a seguir os protocolos de quarentena, afirmou o grupo em comunicado.

Os EUA emitiram também um alerta de viagem de Nível 4 – o nível mais grave – desaconselhando as viagens para a República Democrática do Congo.





c/agências

"Vamos convocar esta terça-feira o comité de emergência para nos aconselhar sobre recomendações temporárias", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, no segundo dia da assembleia anual dos Estados-membros da OMS.Para esta terça-feira está também previsto um encontro de um painel de especialistas liderado pela Organização Mundial de Saúde para discutir se existem opções de vacinas para ajudar a combater o surto de ébola que está a afetar o leste da República Democrática do Congo.No entanto, existe uma vacina chamada Ervebo, fabricada pela Merck, que é utilizada contra a estirpe Ébola Zaire, mas que demonstrou, em estudos com animais, alguma proteção contra a estirpe Bundibugyo. A possibilidade de testar esta e outras opções estará na agenda., disse o Mosoka Fallah, diretor interino do departamento científico do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África (Africa CDC). "Analisaremos as provas disponíveis e tomaremos uma decisão"O surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDC) resultou provavelmente em 131 mortes registadas e 513 casos suspeitos, afirmou o ministro congolês da Saúde numa declaração na televisão nacional na noite de segunda-feira.Um porta-voz do governo da República Democrática do Congo afirmou que os casos estão agora a ser reportados numa área mais vasta.Há ainda dois casos confirmados e uma morte no Uganda, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto da atual estirpe do Ébola, provocada pelo vírus Bundibugyo, como uma emergência internacional.No entanto,A OMS afirmou que o surto na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, mas não preenche os critérios para ser considerado uma pandemia.A agência alertou ainda que o surto pode ser "muito maior" do que o atualmente detetado e reportado, com um risco significativo de disseminação local e regional.Jean Kaseya, chefe dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças, disse à BBC que o número de casos suspeitos tinha chegado a quase 400.Os funerais comunitários, nos quais as pessoas ajudavam a lavar os corpos dos seus entes queridos, contribuíram para que muitas pessoas fossem infetadas nas fases iniciais do grande surto, há mais de uma década.A OMS instou ainda os países vizinhos a "melhorarem a sua preparação e prontidão", incluindo a vigilância em instalações de saúde e comunidades.O Ruanda, país vizinho, afirmou que iria intensificar o rastreio ao longo da sua fronteira com a República Democrática do Congo como "medida de precaução", enquanto a Nigéria disse estar a "monitorizar de perto a situação".Um médico norte-americano está entre os casos confirmados na República Democrática do Congo, segundo informações do grupo missionário médico com quem trabalhava e do CDC.Embora o CDC não tenha divulgado o nome do norte-americano que trabalha no país, o grupo missionário médico Serge afirmou que um dos seus médicos norte-americanos, Peter Stafford, testou positivo para o Ébola.O CDC está a apoiar a "retirada segura de um pequeno número de americanos diretamente afetados", mas não confirmou quantos., segundo informou uma fonte ao site de notícias de saúde STAT.O site acrescenta que o grupo poderá ser levado para uma base militar norte-americana na Alemanha, embora tal não tenha sido confirmado.O CDC recusou responder a perguntas diretas sobre os cidadãos norte-americanos alegadamente afetados durante uma conferência de imprensa no domingo.Isto inclui a monitorização dos viajantes que chegam de áreas afetadas e a imposição de restrições de entrada a portadores de passaportes não americanos que tenham estado no Uganda, na República Democrática do Congo ou no Sudão do Sul nos últimos 21 dias.O CDC afirmou que irá trabalhar com as companhias aéreas e outros parceiros para rastrear os contactos dos passageiros, aumentar a capacidade de testagem e a prontidão hospitalar para responder ao surto.