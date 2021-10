"Ela era minha amiga". Alec Baldwin quebra o silêncio sobre acidente nas gravações de "Rust"

"Não estou autorizado a fazer comentários porque a investigação está em curso", começou por dizer aos jornalistas que o abordaram na rua, no sábado, e acrescentou: "Recebi ordens do Departamento do Xerife de Santa Fé. Não posso responder a nenhuma pergunta sobre a investigação. Não posso mesmo".







Aparentemente abalado, e acompanhado pela mulher, o ator falou perante as câmaras para que os jornalistas e fotógrafos deixassem depois de o seguir e à sua família.





"Ela era minha amiga. Era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fé para começar a filmar, fui jantar com ela e com o realizador, o Joel".

"Há acidentes involuntários nos bastidores"



Hilaria Thomas, a esposa de Baldwin, decidiu filmar também os comentários do ator e a abordagem dos jornalistas e, alguma vez, pedindo ao marido que não fizesse mais comentários. Após uma breve interrupção de Hilaria, Alec Baldwin continuou: "Éramos uma equipa que funcionava muito bem, trabalhávamos muito bem juntos e estávamos a filmar e, então, acontece algo horrível".





No vídeo, divulgado pelo site TMZ, e partilhado já por vários órgãos de comunicação norte-americanos, ouve-se Baldwin a referir ainda que acidentes como o que aconteceu nas filmagens de "Rust" este mês "são um num bilião".





"Por vezes, há acidentes involuntários nos bastidores dos filmes, mas nada como isto. Sei que há um esforço contínuo para limitar as armas de fogo nas gravações de filmes".















Baldwin disse ainda que se encontrou com o marido de Hutchins e o filho depois do acidente fatal, mas frisou que "não sabe como categorizar" como foi esse momento.



"Ele está dominado pela dor", confidenciou. "Acontecem acidentes em sets de filmagem de tempos a tempos, mas nada parecido com isto".

"Armas de plástico" nas gravações



A dada altura, um jornalista perguntou a Alec Baldwin se estaria disponível para entrar num debate sobre a proibição de armas de fogo durante a rodagem de filmes, um tema que tem estado na ordem do dia desde que esta tragédia aconteceu.



"Quantas balas foram disparadas em filmes e programas de televisão nos últimos 75 anos? Isto é a América. Quantas balas foram disparadas, quase todas sem incidentes?", respondeu o ator.





Segundo Baldwin, é necessário tomar novas medidas como introduzir "pistolas de borracha, armas de plástico, nada real, nenhum armamento verdadeiro nas filmagens".



"Isso não cabe a mim decidir", refletiu. "Não sou um especialista nessa área. Portanto, qualquer que seja a decisão a respeito do melhor caminho a seguir, em termos de garantir a segurança das pessoas nos sets de filmagem, sou totalmente a favor e cooperarei com isso de todas as maneiras que puder".







Halyna Hutchins tinha 42 anos e morreu depois de Baldwin disparar uma arma durante as gravações do filme "Rust". O realizador do filme, Joel Souza, de 48 anos, ficou ferido no ombro. As autoridades do Novo México, nos Estados Unidos, estão a investigar o caso.





"Estamos a aguardar ansiosamente que o Departamento do Xerife nos diga o que a investigação revelou", garantiu ainda Alec Baldwin.



De acordo com a CNN, esta foi a primeira vez que o ator falou em público sobre o dia em que disparou uma arma nas filmagens, atingindo fatalmente a diretora de fotografia. O vídeo em questão foi publicado no site TMZ, após Baldwin ter sido perseguido por paparazzi.







As investigações continuam, desde dia 21 de oububro, para apurar o responsável pela morte da diretora de fotografia do filme. O ator Alec Baldwin, autor do disparo, não está livre de ser acusado.



A polícia norte-americana já concluiu que a bala disparada era verdadeira e, por isso, a segurança durante as gravações está também a ser investigada. Foram já recolhidas mais de 500 provas, incluindo a arma usada pelo ator, cartuchos falsos e vazios e munições verdadeiras, desaconselhadas pela indústria cinematográfica durante as rodagens de filmes.



Hannah Gutierrez era a armeira, mas foi o assistente de realização Dave Halls que entregou o revólver a Alec Baldwin, dizendo que estava descarregado.