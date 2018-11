Eleições intercalares. Um referendo aos dois primeiros anos de Trump?

Andreia Martins - RTP06 Nov, 2018, 12:02 / atualizado em 06 Nov, 2018, 13:37 | Mundo

Nas últimas semanas antes da realização das eleições intercalares (midterms), o Presidente norte-americano participou em comícios e ações de campanha um pouco por todo o país. Em seis dias, Donald Trump percorreu oito estados e realizou um total de onze comícios, num esforço de mobilizar as hostes republicanas.











“Tudo o que conquistámos até agora está em jogo”, afirmou Donald Trump durante um dos três últimos comícios, realizados na segunda-feira.





“Os democratas produzem multidões, os republicanos produzem empregos. Se quiserem mais caravanas e mais crimes, votem nos democratas”, disse ainda o Presidente norte-americano, numa referência à caravana com cerca de seis mil migrantes que se desloca no México em direção à fronteira com os Estados Unidos.





Na composição atual da Câmara dos Representantes, os democratas contam com 193 lugares. Já os republicanos, em maioria, são 235. Os republicanos também estão em maioria no Senado, atualmente com 51 senadores de um total de 100.

De acordo com as mais recentes sondagens, os democratas deverão reconquistar uma maioria na Câmara dos Representantes, ao mesmo tempo que se espera que os republicanos mantenham o controlo do Senado. Ainda que parcial, uma vitória do lado democrata poderá imobilizar as iniciativas da presidência até às próximas eleições, em 2020. Isto porque o Congresso norte-americano – atualmente dominado por maiorias republicanas nas duas câmaras - poderá ficar totalmente dividido já a partir do próximo ano, quando começa a nova sessão legislativa.





É de assinalar que, nestas eleições intercalares, o partido do Presidente costuma ser penalizado pelo eleitorado, tal como aconteceu ao democrata Barack Obama nas midterms de 2010 e 2014.







O resultado desses dois escrutínios ditou um cenário complexo para o anterior Presidente norte-americano, o que lhe dificultou a aprovação de leis e a adoção de medidas em que o Capitólio tem uma palavra a dizer, como foi o caso do debate em torno da reforma do sistema de saúde.











Donald Trump sabe que uma eventual vitória dos democratas no Congresso poderá paralisar as políticas da presidência, por isso tem apostado todas as suas forças nesta campanha. Do lado democrata, destaque para a participação na campanha do ex-Presidente Barack Obama e o antigo vice-presidente, Joe Biden.





Se os republicanos destacaram os recentes resultados na economia e na criação de empregos, e ainda com o Presidente norte-americano a extremar novamente as suas posições quanto à imigração, os democratas concentraram a campanha pela defesa do sistema de saúde, mas também na rejeição de Donald Trump, que acusam de ser o catalisador da recente onda de violência racista e anti-semita nos Estados Unidos.







Nas palavras de Obama, as eleições intercalares que se realizam esta terça-feira “poderão ser as mais importantes das nossas vidas”, escreveu no Twitter.







Tomorrow’s elections might be the most important of our lifetimes. The health care of millions is on the ballot. Making sure working families get a fair shake is on the ballot. The character of our country is on the ballot. — Barack Obama (@BarackObama) 5 de novembro de 2018

Nestas eleições, nem todos os lugares vão ser disputados. No caso da Câmara dos Representantes, todos os 435 assentos estão em jogo nos atos eleitorais de dois em dois anos. Para assegurar a maioria nesta câmara, é necessário a cada partido garantir pelo menos 218 lugares.





Por outro lado, no Senado, serão disputados apenas 26 lugares do Partido Democrata e nove lugares do Partido Republicano, sendo que esta câmara é constituída por 100 senadores, dois por cada um dos 50 estados norte-americanos.





Na calculadora democrata para uma vitória praticamente impossível no Senado, seria necessário não só garantir a reeleição dos 26 senadores do partido, bem como conquistar dois dos nove lugares do Partido Republicano. Assim sendo, o Grand Old Party deverá conseguir manter a liderança, uma vez que tem menos lugares a perder. Em paralelo, decorre ainda a eleição de governadores de 36 em 50 estados.









À semelhança do que aconteceu nas eleições presidenciais de 2016, a questão da ingerência eleitoral é um elemento de grande preocupação. No Facebook, foram bloqueadas 30 contas, enquanto no Instagram foram bloqueadas outras 85 contas, por suspeita de possíveis ligações a entidades estrangeiras e atividades suspeitas.

A crescente intervenção do Presidente norte-americano é proporcional ao eventual impacto que estas eleições poderão ter na Casa Branca. É que a eleição de Donald Trump não está em jogo como aconteceu há dois anos, mas foi o próprio que já admitiu que este voto será um referendo à sua própria atuação.