Eleições na Rússia. Putin carimba recondução com maior resultado de sempre

Ao ser reeleito por mais seis anos, o chefe de Estado pode manter-se no poder até 2030, ano em que completará 77 anos de idade, havendo a possibilidade de ter um mandato adicional até 2036 devido a uma alteração constitucional feita em 2020.Também bastante elevada foi a participação dos eleitores, que ultrapassou os 70 por cento e superou os 67,5 por cento das últimas eleições.A vitória na primeira volta já era esperada e para o Kremlin representaNum discurso antes das eleições, Putin exortou mesmo os russos a votarem como uma demonstração de unidade nacional.Dirigindo-se à população no final da noite de domingo,, disse à equipa de campanha., disse o presidente de 71 anos, acrescentando que as críticas do Ocidente “eram esperadas”., continuou.“Estou convencido de que vocês entendem o período difícil que nosso país atravessa agora, os difíceis desafios que enfrentamos em quase todas as esferas”, disse ainda. “

Vitória sem oposição



Este foi, de facto, o melhor resultado de Putin - no poder desde 2000 - de sempre numa eleição em que a oposição foi impedida de concorrer e organizar comícios, já que a Comissão Eleitoral Central não inscreveu os seus candidatos, que apoiavam a retirada das tropas da Ucrânia, por motivos técnicos ou irregularidades formais., disse o candidato comunista, Nikolai Kharitonov, que teve quatro por cento dos votos, seguido de Leonid Slutsky, do nacionalista Partido Liberal Democrata, e Vladislav Davankov, do Novo Partido Popular.Kharitonov, de 75 anos, acrescentou, citado pela agência espanhola de notícias EFE, que teve um "resultado digno" nas eleições presidenciais russas, que a generalidade da comunidade internacional considera terem sido viciadas.Leonid Slutski, com 3,12 por cento, classificou o resultado de histórico.Sem surpresas nos resultados, os três dias de eleições, que decorreram entre sexta-feira e domingo, foram marcados por bombardeamentos ucranianos mortíferos e incursões de combatentes armados que se dizem russos pró-Ucrânia nas regiões fronteiriças da Rússia, bem como por protestos nas assembleias de voto.