Em Donetsk. Rússia alega ter abatido "até 100 mercenários estrangeiros"

, reivindicou o general Igor Konashenkov, porta-voz do exército de Moscovo.Chasiv Yar, pequena cidade da região de Donetsk sob controlo das forças de Kiev, é há vários dias o cenário de duros combates.

Em Chasiv Yar, pelo menos três pessoas ficaram feridas quando o impacto de um míssil russo atingiu um edifício de apartamentos.



🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

Konashenkov apontou ainda uma sequência de ataques a seis postos de comando ucranianos nas regiões de Kherson e Kharkov, além de outros alvos em Donetsk, designadamente em Sadovoe, Dudchany, Yampol, Kislovka e Zolotaya Balka.Ainda segundo o porta-voz militar russo,O Ministério britânico da Defesa confirmou também este domingo o, parte de mais um pacote de assistência militar ao Governo de Volodymyr Zelensky.“Esta ajuda tem desempenhado um papel crucial no atraso dos avanços russos”, sublinhou Londres.

Zaporizhia

, região do sudeste do país onde se situa a maior central nuclear da Europa, ocupada desde março pelas tropas russas,. Quem o diz é o número da Energoatom, agência ucraniana que gere a energia nuclear.“Nas últimas semanas, temos recebido, efetivamente, informações de que surgiram sinais de que eles estão possivelmente a preparar-se para sair”, afirmou Petro Kotin na televisão estatal da Ucrânia., acrescentou.

Russos e ucranianos trocam acusações, há vários meses, sobre repetidos bombardeamentos contra o complexo nuclear de Zaporizhia, que já não está a produzir energia – a central era responsável por cerca de um quinto do abastecimento de eletricidade da Ucrânia.



O diretor da AIEA, Raphael Grossi, avistou-se na passada quarta-feira, em Istambul, na Turquia, com uma delegação russa.Citado pela agência russa RIA, o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergey Ryabkov, sinalizou, 24 horas depois do encontro com Grossi, que a implementação de uma zona de proteção deveria ser oficializada “rapidamente”.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, anunciou, nas últimas horas, que o sistema energético do país foi estabilizado, depois de os ataques russos no início desta semana terem deixado grande parte do país sem eletricidade.



As forças ucranianas reconquistaram este mês a cidade meridional de Kherson e uma porção de território na margem direita do Rio Dnipro, a leste da província de Zaporizhia.