"Em El-Fasher, não há civis, todos são soldados": Sobreviventes relatam cenário de terror vivido no Sudão

"Em El-Fasher, não há civis, todos são soldados"

Violência sexual contra mulheres

Acusando os Emirados Árabes Unidos (EUA) de alimentar as RSF na perseguição implacável de civis com a venda de armas de fogo, a ativista apela a que todos os intervenientes externos tomem “as medidas necessárias para pôr fim à venda ou fornecimento de armas e materiais relacionados com todas as partes em conflito, de acordo com o embargo de armas estabelecido pelo Conselho de Segurança da ONU, que agora deve ser alargado a todo o país”.





Pede ainda aos intervenientes internacionais e regionais que exerçam pressão diplomática urgente sobre a liderança das RSF, no sentido de terminarem com os ataques contra civis, incluindo a violência sexual contra mulheres e raparigas.

A guerra civil entre as Forças de Apoio Rápido (RSF) e as Forças Armadas do Sudão (SAF) tem vindo a devastar o Sudão.Em comunicado enviado à imprensa, a Amnistia Internacional conta as histórias de sobreviventes que fugiram da cidade e que relatam ter testemunhado aA Amnistia Internacional entrevistou 28 sobreviventes que conseguiram chegar em segurança às cidades de Tawila, a oeste de El-Fasher, e Tina, na fronteira com o Chade. Todos falaram à organização internacional sob condição de anonimato.No dia em que se deu a queda de El-Fasher, cerca de 260.000 civis estavam ainda presos na cidade. "Ahmed", de 21 anos, tentou fugir da cidade com a sua esposa, dois filhos pequenos e o seu irmão, seguindo um grupo de soldados das Forças Armadas do Sudão (SAF), o exército nacional do país, que abandonaram os seus postos.A sua esposa não sobreviveu no caminho, morta pelos estilhaços de uma explosão nas proximidades. Os pequenos perderam-se do pai e Ahmed avançou para norte apenas com o irmão, a quem se juntaram duas meninas, de três e quatro anos, cujos pais aparentemente tinham sido mortos. Quando o grupo chegou a Golo, ao lado de outros três homens e uma mulher mais velha, foram cercados por combatentes das RSF., relembra Ahmed. Logo depois, as tropas ordenaram que o seu irmão e os outros três homens se deitassem no chão e “quando eles se deitaram, executaram-nos”.Também "Khalil" relata os assassínios indiscriminados vividos no Sudão. Fugiu de El-Fasher a 27 de outubro, tendo conseguido atravessar a fronteira. Já do outro lado, ele e aproximadamente 20 outras pessoas foram, de imediato, capturados por combatentes das RSF em carros.Khalil afirmou ter sobrevivido ao fingir estar morto: “As RSF estavam a matar pessoas como se fossem moscas. Foi um massacre. Nenhuma das pessoas mortas que eu vi era soldado armado”.Para além das armas de fogo, as RSF recorrem à coação como instrumento de ataque. Exigem dinheiro em troca da libertação de reféns. "Badr" depois de ter assistido ao assassinato do tio por comandantes das forças rebeldes, foi amarrado, vendado e levado para uma aldeia próxima de Shagara, a cerca de 20 quilómetros a oeste de El-Fasher. Três dias depois, foi transferido para outro local e autorizado a ligar para os seus familiares. Na chamada, o grupo paramilitar exigiu 20 milhões de libras sudanesas (aproximadamente 7.700 euros) pelo seu resgate.Durante o tempo em que esteve encarcerado, Badr assistiu um soldado das RSF a filmar a execução de um de três irmãos durante uma chamada com familiares da vítima. Ainda não tinham pago o resgate da sua libertação., relata.A Amnistia Internacional conta também a história de "Ibtisam", que deixou o bairro de Abu Shouk, em El-Fasher, com os seus cinco filhos na manhã de 27 de outubro. Dirigiram-se para oeste, em direção a Golo, onde foram detidos por três combatentes das RSF.A menina, com a roupa coberta de sangue e o cabelo empoeirado, permaneceu em silêncio durante as horas seguintes, até ver a mãe chorar.“Veio ter comigo e disse: 'Mãe, eles também me violaram, mas não contes a ninguém'. Depois da violação, a minha filha ficou muito doente. Quando chegámos a Tawila, o seu estado de saúde deteriorou-se e ela morreu na clínica”, conta.A secretária-geral da Amnistia Internacional, afirma que “nas próximas semanas surgirão mais provas da violência cometida pelos combatentes das RSF em El-Fasher”.O conflito em curso mergulhou o Sudão uma das maiores crises humanitárias do mundo, contabilizando-se já cerca de 150 mil mortes desde o seu início, em abril de 2023.