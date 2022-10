Em resposta a Pequim. Taiwan garante que nunca irá desistir da sua soberania

Em resposta às declarações do líder chinês, no domingo, o Conselho para os Assuntos do Continente de Taiwan - o principal órgão do governo taiwanês responsável por questões relacionadas com a China – afirmou que a política de Pequim para Taiwan resulta de uma avaliação errada e não oferece novas ideias.

O Consenso de 1992 refere-se a um suposto entendimento tácito entre o antigo governo do Kuomintang de Taiwan e o Partido Comunista Chinês, de que ambos os lados do Estreito de Taiwan reconhecem que existe “uma só China”, com cada lado a manter a sua própria interpretação.

"A decisão sobre o futuro de Taiwan cabe aos seus 23 milhões de habitantes", refere o comunicado. "Avisamos as autoridades do PCC para que abandonem atos de coerção e agressão", acrescentou.No domingo, Xi Jinping afirmou que “a resolução da questão de Taiwan cabe a nós, chineses” e voltou a admitir o uso da força na região, reiterando a sua determinação em contestar a independência da Ilha Formosa.“Isto refere-se à interferência de forças externas e a um pequeno número de separatistas que defendem a independência de Taiwan e às suas atividades separatistas, e não à generalidade dos compatriotas de Taiwan”, acrescentou Xi Jinping, em tom de ataque velado aos EUA pelo apoio a Taiwan.As tensões entre Pequim e Taipé intensificaram-se nos últimos meses, em grande parte devido à visita polémica da presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha, em agosto. Desde essa altura, Pequim lançou os maiores exercícios militares de sempre em torno da ilha, que incluíram o lançamento de mísseis e um cerco de facto ao território.

“Contra a mentalidade da Guerra Fria”

No seu discurso da abertura do Congresso do Partido Comunista Chinês, que abre caminho para um terceiro mandato de Xi Jinping, o líder chinês prometeu conduzir a China através de graves desafios em direção ao rejuvenescimento nacional.Xi Jinping adotou um tom confiante, destacando a força crescente da China e a crescente influência na sua primeira década no poder. No entanto, também salientou os riscos e desafios que o país enfrenta e descreveu os últimos cinco anos desde o último congresso do partido como “extremamente incomuns e anormais”.O líder chinês dedicou poucos minutos do seu discurso à covid-19 – um tema que gerou grande contestação interna, em parte devido à política “covid zero”."Aderimos à supremacia do povo e à supremacia da vida, aderimos à dinâmica zero covid e alcançamos grandes resultados positivos na prevenção e controlo geral da epidemia e no desenvolvimento económico e social", disse Xi Jinping, frustrando as esperanças de inúmeros cidadãos chineses e investidores de que Pequim poderia começar a sair em breve da política que causou contestação generalizada e danos económicos.

Xi Jinping prometeu ainda aumentar a força militar do país. “Vamos reforçar a governação militar em todos os aspetos, vamos consolidar as medidas de defesa nacional, bem como as reformas militares”, anunciou.

O líder chinês mostrou, no entanto, ter ideias bem concretas sobre a política externa.Xi Jinping deverá ser reconduzido para um terceiro mandato presidencial, o que será histórico. Até agora, os líderes do Partido Comunista Chinês passavam o testemunho ao fim de dois mandatos. As alterações constitucionais de 2018 abrem portas à perpetuação de Xi Jinping no poder, possivelmente por tempo indeterminado.

c/ agências