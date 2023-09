Emmanuel Macron acusa junta militar de manter "refém" o embaixador francês no Níger

Emmanuel Macron acrescentou quee que as pessoas presas dentro do edifício estão a alimentar-se apenas de "rações militares".

"No Níger, no momento em que falo convosco, temos um embaixador e membros do corpo diplomático que foram feitos reféns literalmente na embaixada de França" em Niamey, referiu Macron numa visita a Semur-en-Auxois, no centro-leste de França.





A junta militar que ocupa o poder no país "proíbe a entrega de alimentos. Ele alimenta-se de rações militares", acrescentou o Presidente francês. "Não o deixam sair, é persona non grata e recusam que se possa alimentar".







Já esta quinta-feira, Paris anunciou a libertação de um conselheiro da embaixada, Stéphane Jullien, cuja detenção tinha sido denunciada dia 12 de setembro.



Há duas semanas o paradeiro de Sylvan Itté era desconhecido embora se calculasse que permanecia no Níger, alegadamente resitindo à ordem de expulsão emitida pela junta.Sobre a possibilidade de repatriamento do embaixador Sylvain Itté e dos restantes diplomatas, o chefe de Estado francês reiterou que ", porque ele permanece a autoridade legítima e falo com ele todos os dias".A França é a antiga potência colonial do Níger e tem estacionada no país uma força de 1500 soldados, distribuídos por três bases, cuja missão é ajudar a controlar os grupos armados islamitas que espalham o terror no Sahel.Apoiantes da junta têm-se manifestado contra a presença militar francesa, exigindo a sua retirada., apesar do Governo de Macron não reconhecer a autoridade dos militares que ocuparam o poder nigerino.

A 10 de setembro, Emmanuel Macron sublinhou mesmo que uma eventual recolocação da missão de França no Níger só será decidida com acordo ou a pedido do Presidente Bazoum.







Antes do golpe de Estado, o Níger era um dos últimos aliados da França na região do Sahel e um país-chave na luta de Paris contra o terrorismo islamita.







