Encontrado "potencial pandémico" em variante do vírus da gripe suína na China

“Tem todas as características essenciais de candidato a vírus pandémico”. O estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), dos EUA, considera que a variante “G4” tornou-se mais infecioso para os humanos e por isso merece monitorização. . O estudo publicado na revista científica (PNAS), dos EUA, considera que a variante “G4” tornou-se mais infecioso para os humanos e por isso merece monitorização.





A nova variante foi encontrada em porcos no âmbito de um programa de vigilância instituído na sequência da pandemia do vírus suíno H1N1 de 2009. O programa, de 2011 a 2018, encontrou 179 vírus de gripe suína em dez províncias da China, entre 30 mil amostras. No entanto, a maioria acabou por desaparecer. Mas esta variante não só não desapareceu, como teve um grande incremento nos porcos depois de 2016.





. No entanto, mesmo aqueles que têm tomado a vacina da gripe com o H1N1 não têm qualquer imunidade em relação a esta variante.O estudo revela que o vírus pode infetar humanos e multiplicar-se rapidamente nas vias aéreas das pessoas. Foi mesmo encontrado em dez por cento dos trabalhadores das indústrias de transformação de porcos nas províncias de Hebei e Shandong, na China, entre 2016 e 2018.

"É causa de preocupação"

. A transmissão do vírus dos porcos para os humanos pode “levar a infeção severa e mesmo morte”, revela o estudo, argumentando por isso um incremento da vigilância e controlo do vírus.





, diz o estudo.Em 2009, o vírus da gripe suína H1N1 de 2009 matou entre 151 mil e 575 mil pessoas a nível global. Na sequência da pandemia, as autoridades e cientistas aumentaram a vigilância à população suína no sentido de procurar vírus com potencial pandémico, como é o caso.

O professor Kin-Chow Chang, que trabalha na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, alerta que o mundo está concentrado no novo coronavírus. “Mas não podemos perder de vista os víus potencialmente perigosos”, refere.





Apesar de esta variante não ser uma ameaça imediata, tem potencial pandémico. A pandemia tem início quando uma nova variante emergente pode transmitir-se facilmente de pessoa para pessoa.







Entretanto, a Organização Mundial de Saúde anunciou que vai enviar na próxima semana uma equipa para a China para investigar as origens do novo coronavírus, responsável pela infeção covid-19.





A informação foi revelada pelo diretor-geral da instituição, Tedros Adhanom Ghebreyesus surge na sequência de pressões para que a origem do coronavírus fosse investigada, com os EUA a acusarem a China no que toca à propagação do vírus e à possível origem laboratorial do coronavírus, em Wuhan.





, acrescentou o responsável.Passados seis meses desde a comunicação por parte da China da descoberta do novo coronavírus, mais de 10 milhões de pessoas foram já infetadas e mais de 505 mil pessoas já perderam a vida, de acordo com número da John Hopkins University.