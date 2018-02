Encontro entre norte-coreanos e Pence cai "à ultima hora"

RTP21 Fev, 2018, 07:33 / atualizado em 21 Fev, 2018, 09:00 | Mundo

A porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert adiantou, em comunicado que, durante a deslocação de Pence a Pyeongchang, para a abertura os Jogos Olímpicos de Inverno, "surgiu a possibilidade de uma breve reunião com os líderes da delegação norte-coreana". Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno terminam a 18 de março.



O encontro ficaria, no entanto, sem efeito por decisão do regime de Kim Jong-un.

"O vice-presidente estava pronto para aproveitar esta oportunidade para destacar a necessidade de a Coreia do Norte abandonar os programas ilícitos de mísseis balísticos e nucleares", enfatizou Heather Nauert.



Horas antes da divulgação do comunicado de Washington, o Governo sul-coreano havia garantido estar preparado para participar nos próximos exercícios militares partilhados com as Forças Armadas dos Estados Unidos, após o cair do pano sobre os Jogos de Inverno. O que poderá ser uma nova pedra na complexa engrenagem da reaproximação entre os dois países da Península Coreana.



Esta posição do Ministério sul-coreano da Defesa, assumida na forma de um relatório submetido ao Parlamento de Seul, surge depois da visita histórica de uma delegação norte-coreana, liderada por Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-un, ao país vizinho.



Seul e Washington decidiram, este ano, adiar as manobras Foal Eagle e Key Resolve, que se realizam habitualmente entre o final de fevereiro e o início de março. Exercícios que Pyongyang descreve, também tradicionalmente, como um ensaio para uma invasão do Norte.



O já denominado "degelo olímpico" incluiu um convite da liderança norte-coreana ao Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para participar numa cimeira em Pyongyang.



