Encontro entre Xi Jinping e Trump termina em promessa de parceria duradoura



"Os interesses da China e dos Estados Unidos estão profundamente entrelaçados, e há muito espaço para trabalharmos juntos", adiantou.



Donald Trump e Xi Jinping concordaram, assim, em dar um novo sentido ao vínculo entre os dois países.





“Coisas tremendas vão acontecer”. Telejornal | 25 de setembro de 2026 O presidente norte-americano aproveitou a ocasião para descrever a reunião como "muito positiva" e produtiva para ambos:

O que resulta do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping?





A trégua na guerra tarifária entre os dois países, que se esperava que fosse prorrogada, foi estendida apenas até janeiro e terá de voltar a ser negociada, ao contrário do que seriam os desejos de Pequim.



No caso da Inteligência Artificial, não foi tornado público se os líderes chegaram a acordo sobre eventuais medidas de segurança, face aos alertas das últimas semanas.



O dossier Taiwan, por sua vez, era o mais urgente a arrumar, segundo o presidente chinês, que, no dia anterior, tinha apelado a uma “postura correta contra a independência de Taiwan”.



Donald Trump decidiu, então, adiar a aprovação de um novo pacote de armas para Taiwan, considerando a medida uma “boa moeda de troca” com o regime chinês.

No caso da Inteligência Artificial, não foi tornado público se os líderes chegaram a acordo sobre eventuais medidas de segurança, face aos alertas das últimas semanas., que, no dia anterior,Donald Trump decidiu, então, adiar a aprovação de um novo pacote de armas para Taiwan, considerando a medida uma “boa moeda de troca” com o regime chinês.





Xi Jinping terminou, esta sexta-feira, a sua primeira visita a Washington desde 2015, já a pensar nas próximas oportunidades que terá para encontrar o “amigo” Trump.





Até ao final deste ano, os dois líderes poderão voltar a reunir-se na cimeira da APEC na China, em novembro, e, no mês seguinte, na cimeira do G20 na Flórida, EUA.