Enfermeira portuguesa retrata situação ainda mais precária em Gaza

Entre junho e o outubro, a organização Médicos Sem Fronteiras tratou mais de 10 mil crianças com menos de cinco anos por causa de infeções respiratórias no Hospital Nasser.Um cenário presenciado pela enfermeira portuguesa Rita Costa, especialista em saúde materna e obstetrícia.



Rita Costa está em Gaza com os Médicos Sem Fronteiras e explica à Antena 1 que a situação pode piorar no inverno.



Rita Costa está pela segunda vez em Gaza, esteve em dezembro do ano passado e está agora novamente a prestar apoio a crianças e grávidas.



A enfermeira portuguesa diz que o conflito intensificou-se e há zonas que estão irreconheciveis.