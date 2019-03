Entrevista. Francisco Sucre exclui transição com Nicolás Maduro

António Mateus - RTP22 Mar, 2019, 08:00 / atualizado em 22 Mar, 2019, 08:18 | Mundo

"É claro que não!", respondeu à pergunta do jornalista António Mateus, sobre se a oposição iria convidar Maduro a participar numa autoridade de transição.



"Ele perpetrou violações humanitárias muito graves e já tem um processo judicial no Tribunal Penal Internacional. É o principal responsável pelo que se passa na Venezuela", acrescentou.



Confrontado com as alegações, por parte de Maduro, de que a oposição está a servir interesses de oligarquias ou dos Estados Unidos, o deputado venezuelano, de 51 anos, sublinhou que o que está em causa no país não é uma luta ideológica ou de poder, mas o colapso social e humano de um dos países mais ricos em matérias-primas do Continente Americano.



Sucre assegurou à RTP que só por má-fé ou erro de informação se pode argumentar uma suposta legitimidade de exercício do poder por Nicolás Maduro, num país onde existem mais de mil presos políticos e em que o Presidente nomeou e controla todos os órgãos eleitorais.



"Imagine eleições em Portugal com os principais líderes políticos presos e os principais partidos banidos", contrapôs Sucre. "É claro que não seriam eleições livres. Claro que não!", acrescentou.Francisco Sucre revelou depois que a oposição já desenvolveu, com o apoio de diversas entidades da sociedade civil, um programa de relançamento socioeconómico e infraestrutural da Venezuela e de restauro da democracia plena e de um Estado de Direito no país."Vamos lutar até restaurarmos a democracia na Venezuela", assegurou ao. "Definimos um prazo máximo de um ano para realizar eleições e podemos até dentro de oito meses, depois do fim da usurpação [por Maduro]".Isto, sublinhou, depois de refundar um corpo eleitoral "que é uma extensão do poder exectuvivo de Maduro".Francisco Sucre é advogado de formação académica, deputado eleito pelo Estado de Bolívar, pelo Partido Vontade Popular (VP). Depois de ter presidido à Comissão de Energia e Petróleos na Assembleia Nacional, preside desde junho de 2018 à Comissão Permanente de Política Externa do mesmo órgão.