Enviado dos EUA vai a Telavive para discutir segunda fase do cessar-fogo

Foto: Mohammed Salem - Reuters

Ao mesmo tempo, o exército israelita continua a operação Muro de Ferro na Cisjordânia. Em Jenin e Tulkarem têm estado a eliminar o que consideram ser ameaças para Israel.



Isto no dia em que o enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, visita Telavive. Vai encontrar-se com Benjamin Netanyahu e com o ministro da Defesa israelita.



Em cima da mesa está a preparação da segunda fase do acordo de cessar-fogo, que deve começar a ser negociado dentro de dias, bem como a troca de reféns por prisioneiros palestinianos.



Witkoff vai também visitar a Faixa de Gaza antes de seguir para o Cairo.