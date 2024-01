Equador decreta estado de "conflito armado interno" após grupo invadir estúdio de TV em direto

Vários homens armados invadiram um estúdio do canal de televisão TC, na cidade de Guayaquil, no sudoeste do Equador, e fizeram os jornalistas e outros funcionários reféns durante uma transmissão em direto.(…) para garantir a soberania e integridade nacionais contra o crime organizado e organizações terroristas”.

Onda de violência

O Equador está a ser palco de uma onda de violência, com vários grupos criminosos organizados a espalhar o terror com uma série de assaltos e tiroteios.

A vaga de violência levou à declaração do estado de emergência de 60 dias na segunda-feira. Desde então, pelo menos dez pessoas morreram em confrontos.

No decreto publicado esta terça-feira, o presidente do Equador identificou quase duas dezenas de gangues como grupos terroristas, incluindo “Los Choneros”.Desde então, têm-se registado motins e fugas de prisões e outros atos de violência atribuídos pelas autoridades a gangues criminosos.Acredita-se que Adolfo Macías tenha fugido da prisão onde estava poucas horas antes da sua transferência planeada para uma instalação de segurança máxima. Dois guardas prisionais foram detidos sob suspeita de ajudá-lo a escapar."Os acontecimentos de hoje mostram que as ações e decisões tomadas pelo governo nacional estão a afetar gravemente as estruturas criminosas e, como resposta, criaram uma onda de violência para assustar a população", disse o almirante Jaime Vela, chefe do comando conjunto das forças armadas.O Tribunal Nacional de Justiça (CNJ) lamentou a “ofensiva do crime organizado”, referindo-se igualmente a motins nas prisões nas últimas horas, incêndios a automóveis e ataques com explosivos.Sublinhando que a função judicial não tem sido intimidada pela ação violenta do crime organizado, o CNJ apelou aos juízes e demais membros do sistema judicial para tomarem decisões que “contribuam para o combate à atuação de grupos criminosos e evitem a impunidade”.acrescentou, apelando ainda à unidade de todas as instituições do Estado para enfrentar a onda de violência no país com “ações conjuntas e articuladas”.O governo do Peru ordenou o envio imediato de uma força policial para a fronteira para evitar que qualquer instabilidade entrasse no país.Os EUA afirmaram que condenam os “ataques descarados” no Equador e estão “em estreita coordenação” com o presidente Daniel Noboa e o seu governo e estão “prontos para fornecer assistência”.O aumento da violência neste país da América do Sul, dentro e fora suas prisões, tem sido associado aos combates entre cartéis de droga, tanto estrangeiros como locais, pelo controlo das rotas de cocaína para os EUA e a Europa.Segundo o governo do Equador, as mortes violentas a nível nacional aumentaram para mais de oito mil em 2023, quase o dobro do número registado em 2022.

