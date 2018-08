Erdogan responde a Trump com ameaça a produtos eletrónicos

RTP14 Ago, 2018, 11:56 / atualizado em 14 Ago, 2018, 13:02 | Mundo

“Vamos boicotar os produtos eletrónicos dos Estados Unidos. Se eles têm IPhone, haverá Samsung noutro lado", é assim que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan responde aos Estados Unidos, que impuseram sanções em represália pela não libertação de um pastor evangélico.









“Nós também temos as nossas Vénis e Vestel", declarou o Presidente, referindo-se a uma marca turca de eletrónicos, num discurso transmitido pela televisão em direto através do canal CNN Turquia.







As ações da empresa turca Vestel subiram sete por cento na bolsa de Istambul, logo após a afirmação do chefe de Estado.



O anúncio do Presidente turco faz parte da recente escalada nas tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Turquia, após a prisão de um pastor protestante norte-americano na Turquia há dois anos e que permanece em prisão domiciliária. O pastor Andrew Brunson é acusado de espionagem e de ligações ao terrorismo.

Recuperação ligeira da lira

Após o anúncio, segunda-feira, da injeção de seis mil milhões de dólares na economia para travar a queda da lira, a moeda turca recuperou ligeiramente. Esta terça-feira, as 11h15, eram precisas 6.60 liras turcas para comprar um dólar, uma subida relação ao mínimo histórico de 7.24 liras do dia anterior.



Os bancos registaram também um aumento das trocas de moeda estrangeira por lira turca, na sequência do apelo do Presidente Erdoğan. O anúncio que o ministro turco das Finanças vai ter uma conferência com mil investidores também ajudou a serenar os mercados.



Desde o início do ano, a lira turca perdeu 45 por cento face ao euro e ao dólar.



A crescente tensão diplomática e económica tem tido repercussão também no euro, uma vez que os investidores temem a exposição dos bancos europeus.







O iPhone é produzido pela gigante americana Apple, muito popular na Turquia, incluindo pelo Presidente, já que aquando da tentativa do golpe de Estado, em julho de 2016, lançou um apelo aos correligionários pela aplicação FaceTime. A Samsung é a congénere sul-coreano.Perante os membros do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), Erdoğan disse que tem tomado as medidas necessárias para restabelecer a economia, considerando importante manter uma postura política firme."Podemos fazer duas coisas: uma na economia e outra na política. Tomamos as medidas que economia precisava e continuaremos a fazê-lo. O mais importante é manter uma posição política forte", declarou o Presidente turco.Erdoğan classificou novamente as sanções e a consequente queda acentuada da lira turca, que perdeu mais de 25 por cento este mês, de “ataque económico” externo.