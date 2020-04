Espanha. Especialistas pedem abertura de escolas para alunos sem recursos tecnológicos

explicou ao jornalÁlvaro Ferrer, investigador da organização não governamental Save the Children, principal responsável pela carta enviada à ministra espanhola da Educação, Isabel Celaá, e aos dirigentes regionais.Por essa razão, a carta – que contempla quatro propostas – incita os líderes políticos, que se reúnem na quarta-feira para decidirem como irá terminar o ano escolar perante a pandemia, a aprovarem medidas que colmatem as diferenças entre os alunos mais e menos favorecidos.

A missiva espanhola foi assinada por 12 organizações educativas e por outras 30 pessoas, entre as quais especialistas ligados a instituições académicas e ex-responsáveis da área da educação.

A situação espanhola assemelha-se à portuguesa. Ainda esta manhã,para que possam realizar o terceiro período de aulas em regime domiciliário.“A verdade é que nós não temos condições de igualdade para todos os alunos (…). Nem todos os alunos têm acesso às ferramentas que são essenciais”, como tablets ou computadores, explicou., declarou à RTP 3.Para João Dias da Silva, “a distância não é a modalidade desejável para o processo de ensino e de aprendizagem” devido a esta “insuficiência da garantia de que todos os alunos estão envolvidos nos procedimentos”.

Especialistas recomendam apoio psicológico aos alunos

Em Espanha a situação consegue ser mais grave por existirem muitos mais alunos em ensino à distância face à pandemia. Desde que o executivo de Pedro Sánchez decretou o estado de emergência, 8,2 milhões de estudantes não universitários passaram a ficar em casa, sendo que dez por cento não possuem acesso à Internet.À falta de recursos tecnológicos junta-se, em muitos casos, a situação de desgaste das famílias, sendo que muitas enfrentam agora despedimentos ou reduções de salários., pode ler-se na carta entregue à ministra espanhola da Educação.

Além disso, Espanha é o país da União Europeia com maior taxa de abandono escolar (17,3 por cento em comparação com os 10,6 por cento da média europeia), e os signatários da missiva temem que esse número possa aumentar agora que os alunos não podem frequentar as aulas presencialmente.





A carta alerta ainda para o facto de, segundo estudos,. A longo prazo, isso pode significar uma perda de um por cento do salário quando os agora estudantes entrarem no mercado de trabalho.

Terceiro período arranca em Portugal com telescola

Em Portugal, o terceiro período escolar arrancou esta terça-feira à distância. Nos casos dos alunos entre o 1.º e o 9.º ano de escolaridade, o trabalho dos professores será complementado com a telescola, com a RTP Memória a transmitir conteúdos organizados de acordo com os diferentes anos letivos.Esta modalidade poderá ajudar a compensar a ausência de recursos tecnológicos de alguns alunos. No ensino secundário e superior, porém, o problema mantém-se.As escolas também se têm esforçado para ajudar os alunos de famílias carenciadas, com algumas a permitirem que os trabalhos sejam levantados em papel. Outras entidades, entre as quais instituições de ensino superior, têm angariado e distribuído computadores pelos alunos que deles precisam.(em atualização)