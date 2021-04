Espanha lança ensaio clínico para estudar combinação entre vacinas da AstraZeneca e da Pfizer

, depois de a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ter indicado uma "possível ligação" entre este fármaco e "casos muito raros" de formação de coágulos sanguíneos Desta forma, levantou-se a questão sobre qual vacina administrar à população com menos de 60 anos que já recebeu uma primeira dose da AstraZeneca.Alguns países estão a equacionar deixar esta população apenas com a primeira dose da vacina, dado que a primeira já proporcionaria 70 por cento de imunidade contra a Covid-19, e outros aguardam até maio por mais dados, uma vez que o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca é de 12 semanas.Por esta razão, o Instituto Carlos III (ISCIII), órgão público de investigação do Ministério da Ciência e Inovação e do Ministério espanhol da Saúde, lançou um estudo que procura precisamente estudar os benefícios da combinação de vacinas.

O ISCIII espera ter resultados já em maio.

, explica o próprio instituto na sua páginaA instituição acrescenta que o uso combinado destas duas vacinas “parece possível e até desejável , visto que são vacinas que atuam com mecanismos de ação diferentes e existem provas de que essa forma de abordar outras doenças pode ser benéfica”, mas sublinha que “é necessário realizar ensaios clínicos como este para comprovar essa eficácia”.

A vacina da AstraZeneca utiliza um tipo de tecnologia baseada em ácido ribonucléico (RNA mensageiro), que produz a proteína-chave para combater o Sars-Cov-2. Já a vacina experimental da AstraZeneca utiliza uma tecnologia baseada no ácido desoxirribonucleico (DNA), com genes inativados de adenovírus.

Ao jornal, a diretora do ISCIII, Raquel Yotti, explica que “ a necessidade de gerar respostas de forma rápida e coordenada motivou o lançamento desta pesquisa ”, sublinhando que “é a primeira vez que a instituição atua como impulsionadora de um ensaio clínico”.

Como se vai processar o ensaio?

O estudo CombivacS, que acaba de ser aprovado e em breve começará a recrutar voluntários, será realizado nos hospitais de La Paz e Clínico San Carlos, em Madrid, no Vall D'Hebrón e no Clínic, em Barcelona, e no Hospital Universitário Cruces, em Baracaldo, na província de Biscaia.. Por sua vez, os voluntários serão divididos em dois grupos: um primeiro composto por 400 pessoas que receberão uma dose da vacina Comirnaty (da Pfizer); e um segundo, formado por 200 pessoas que aturarão como um grupo de controlo.Se após esses 14 dias tiver sido comprovado que há aumento de anticorpos, aos 28 dias esses 200 voluntários receberão a segunda vacina. O ISCIII esclarece que, em qualquer caso, espera-se que os primeiros resultados do ensaio estejam disponíveis cinco semanas após o início do estudo. “Se esses resultados forem favoráveis em termos de segurança e eficácia para o esquema de vacinação sequencial, será oferecida uma dose da Comirnaty a todos os participantes do grupo de controlo”, afirma a instituição.Como objetivos secundários, o Instituto Carlos III explica que os cientistas procuram aprofundar o conhecimento sobre a resposta imunitária conferida pela combinação sequencial das duas vacinas ao longo de um ano, bem como da proteção contra as variantes do SARS-CoV-2 aos 14 e 28 dias após a vacinação completa.