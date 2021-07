Esperança de vida nos EUA registou em 2020 maior quebra desde a II Guerra Mundial

Para o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês),Mais de 3,3 milhões de norte-americanos morreram no ano passado, um número superior a qualquer outro ano na história dos Estados Unidos, sendo que a covid-19 foi responsável por cerca de 11% dessas mortes.A diminuição da expetativa de vida para negros e hispano-americanos foi ainda maior, de três anos.A esperança média de vida dos negros não caia tanto em apenas um ano desde meados da década de 1930, durante a Grande Depressão.As autoridades de saúde não monitorizam a expetativa de vida dos hispânicos há tanto tempo, mas o declínio em 2020 foi a maior quebra anual registada até hoje.





Causas de morte muito diversas







Segundo o professor de sociologia da Universidade do Texas, Mark Hayward, especialista em alterações na mortalidade nos Estados Unidos, esta "".Também se somam outras causas de morte para além da covid-19, comodevido ao consumo de drogas, principalmente em brancos.Já o aumento dosfoi outra das razões para a diminuição da expectativa de vida nos negros, destacou a principal autora do estudo, Elizabeth Arias.Outros problemas que afetaram negros e hispânicos são ade qualidade,em locais superlotados eque exigiram que continuassem a trabalhar durante a fase mais crítica da pandemia de covid-19, destacaram os especialistas.A esperança de vida é uma estimativa do número médio de anos que um bebé nascido em determinado ano pode viver e um retrato estatístico importante da saúde de um país influenciado por tendências mais permanentes como a obesidade, mas também temporárias como pandemias ou guerras.Segundo o CDC,O relatório da CDC destaca ainda que os hispano-americanos têm uma maior expetativa de vida do que brancos ou negros, mas tiveram o maior declínio em 2020.Os dados revelam também que a expetativa de vida dos negros caiu quase três anos, para 71 anos e 10 meses, sendo que não era tão baixa desde 2000.Já a expetativa de vida dos brancos caiu cerca de 14 meses, para cerca de 77 anos e sete meses, o nível mais baixo entre este sub-grupo desde 2002.





Análise por raça e etnia







O impacto da pandemia de covid-19 varia por raça e etnia, sendo responsável por 90% da quebra da expetativa de vida entre os hispânicos, 68% entre os brancos e 59% entre os negros.A expetativa de vida diminuiu quase dois anos para os homens, mas cerca de um ano para as mulheres, referem ainda os dados do CDC.O declínio em 2020 foi apenas metade da quebra entre 1942 e 1943, quando jovens soldados morreram na Segunda Guerra Mundial, e apenas uma fração da quebra entre 1917 e 1918, quando a Primeira Guerra Mundial e a pandemia causada pela gripe espanhola devastaram gerações mais jovens.

A esperança de vida recuperou após estas quebras e os especialistas acreditam que o mesmo irá agora suceder, embora alguns apontem que serão necessários vários anos para tal acontecer.