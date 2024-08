Estados islâmicos analisam "crimes de Israel"

Na agenda desta reunião de cariz extraordinário também consta uma análise das “agressões contra a soberania do Irão".Segundo um comunicado da OCI,, onde o líder do Hamas foi morto num ataque atribuído a Israel.A reunião terá lugar na sede do secretariado-geral da OCI na cidade saudita de Jeddah.A convocatória da reunião surgiu dias depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ali Bagheri Kani, ter pedido uma reunião dos chefes da diplomacia do mundo islâmico paraO ataque que matou Haniyeh em Teerão, que não foi reivindicado por Israel, levou o Irão a prometer uma resposta dura contra o Estado judaico, numa altura de tensão acrescida e de receios crescentes de uma guerra regional no Médio Oriente.