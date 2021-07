Estados Unidos endurecem restrições e impulsionam vacinação

"Em áreas onde a transmissão é alta, os CDC [Centros de Prevenção e Controlo de Doenças] recomenda que as pessoas totalmente vacinadas usem máscaras em locais públicos fechados", afirmou a diretora da estrutura, Rochelle Walensky, para acrescentar que a variante Delta tornou a medida premente.A informação disponível, ressalva Walensky, indica que, "em raras ocasiões, as pessoas vacinadas […] podem ser contagiosas e transmitir o vírus"., frisou.

"Devemos fazer mais"

A informação foi avançada pela CNN, a partir de fontes anónimas mas "com conhecimento da matéria". Biden apenas reconheceu perante um repórter que a ideia está "em estudo"."Assistimos a um aumento da vacinação nestes últimos dias mas devemos fazer mais", considerou Biden no comunicado em que anunciou novas etapas de combate à pandemia no país., acrescentou.A avançar, o requerimento para a vacinação irá afetar cerca de 2,1 milhões de pessoas, se se falar apenas do pessoal civil das agências federais., frisou o Presidente dos Estados Unidos.

Pico de vacinação em abril

A vacinação em território norte-americano conheceu um pico em abril, mas tem vindo a abrandar até à estagnação.

Os CDC deverão recomendar, nos próximos dias, o uso de máscaras para alunos e professores desde a infância até ao 12.º ano, seja qual for o grau de vacinação, no regresso às aulas.

. Foi o caso do Governo da Califórnia, da edilidade de Nova Iorque ou da agência federal de apoio aos veteranos de guerra, na segunda-feira.Na terça-feira foi a vez de a Ford anunciar que os seus empregados que planeiem viagens internacionais terão de ser vacinados contra a Covid-19. A construtora automobilística também voltou a impôr o uso de máscara nas suas instalações no Missouri.

O jornal The Washington Post anunciou igualmente que vai exigir a vacinação como condição de contrato laboral e informou jornalistas, funcionários e colaboradores que terão de se imunizar até setembro.