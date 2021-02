Estados Unidos ultrapassam 500 mil mortos desde o início da pandemia

O total de óbitos corresponde a 20% de todas as mortes provocadas pela pandemia no mundo, num país que representa apenas 4% da população mundial, e é mais do dobro do segundo país mais afetado, o Brasil, que acumulou 247.000 mortos.



Embora durante o primeiro mês de mandato de Biden o ritmo de mortes diárias tenha diminuído e a campanha de vacinação tenha sido acelerada, a Casa Branca insistiu que ainda há um período muito difícil pela frente.



Em Washington, o dia começou com as bandeiras a meia haste nos edifícios federais, quando já se previa que este marco viesse a ser ultrapassado.



O presidente norte-americano, Joe Biden, organizou uma homenagem às vítimas, em claro contraste com o antecessor, Donald Trump, que minimizou a pandemia e resistiu inicialmente à adoção de medidas preventivas, como o uso de máscara.



Acompanhado da mulher e pela vice-presidente, Kamala Harris, os dois governantes fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas.



"Pedimos (aos americanos) que se unam a nós para recordar, para poder sarar, para encontrar um propósito na tarefa que temos pela frente, para mostrar luz na escuridão", disse Biden.



O presidente norte-americano assegurou que o país receberá até julho 600 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, suficientes para vacinar toda a população, de cerca de 300 milhões de pessoas.



Atualmente, já foram vacinados com a primeira dose 44,1 milhões de habitantes e 19,4 milhões com a segunda.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.