Estão a Ucrânia e a Rússia mesmo próximas de um acordo? Kremlin diz que é "prematuro"

O que divide Kiev e Moscovo?

“Seria muito errado dizer que temos agora a versão que é aceite pela Ucrânia”, disse a mesma fonte, referindo-se ao plano de paz.

A fonte ucraniana disse à CNN que renunciar a esta ambição seria um “mau precedente” e daria à Rússia poder de veto sobre a aliança militar ocidental, “da qual ela nem sequer é membro”.





Espera-se novos desenvolvimentos na próxima semana, quando o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, irá viajar para Moscovo para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin. É também esperado um encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump nos próximos dias.

