EUA acusam Hamas de recusar libertar reféns

O secretário de Estado norte-americano conversou com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, para discutir a "importância em estabelecer um caminho para um período pós-conflito que forneça estabilidade, segurança e reconstrução da região.



Em comunicado Anthony Blinken revelou ainda que conversou com o ministro da Defesa de Israel, onde lhe pediu ações urgentes para aumentar substancialmente a ajuda humanitária no enclave.



Esta tarde, no habitual briefing do Departamento de Estado, o porta-voz Mathew Miller acusou Telavive de não ter conseguido implementar as recomendações dos Estados Unidos sobre a ajuda a Gaza.