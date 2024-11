EUA anunciam nova ajuda militar de 425 milhões de dólares à Ucrânia

O novo pacote, estimado em cerca de 392 milhões de euros e anunciado a poucos dias das eleições presidenciais norte-americanas, inclui equipamento de defesa aérea, munições de artilharia, veículos blindados e armas antitanque, informou o Departamento de Defesa dos EUA em comunicado.

Segundo a nota divulgada, este é já o 69.º fornecimento de equipamento militar anunciado pela administração presidida por Joe Biden no apoio à Ucrânia desde agosto de 2021 e visa ajudar a suprir as "necessidades críticas de segurança e defesa" ucranianas.

Entre o equipamento militar a ser enviado para as forças ucranianas encontram-se munições para o sistema de defesa aérea NASAMS, sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS), mísseis terra-ar Stinger e mísseis antitanque TOW e Javelin.

"Os Estados Unidos continuarão a trabalhar em conjunto com cerca de 50 aliados e parceiros através do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia e das suas Coligações de Capacidades parceiras para satisfazer as necessidades urgentes da Ucrânia no campo de batalha e defender-se contra a agressão russa", sublinhou o Pentágono na mesma nota.

Já esta sexta-feira os EUA e a Coreia do Sul condenaram nos "termos mais fortes" a cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, que, segundo Washington, mobilizou milhares de tropas para combater na Ucrânia.