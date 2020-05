EUA aplicam primeira pena de morte desde início da pandemia

A última execução tinha sido no Alabama, no dia 5 de março.Desde o início da pandemia, foram adiadas uma dezena de execuções de penas de morte nos estados do Ohio, Texas e Tennesse, por causa das medidas para combater a propagação do novo coronavírus.Um tribunal do Texas justificou o adiamento das execuções pelo facto de estas reunirem demasiadas pessoas para poderem desenrolar-se sem risco de contaminação.

Medidas de segurança reforçadas

, explicou uma porta-voz da prisão, Karen Pojmann, citada pela agência France Presse.O homem executado na terça-feira, Walter Barton, de 64 anos, foi declarado morto às 00h10 desta quarta-feira em Lisboa, depois de receber uma injeção letal na prisão de Bonne Terre, perto de St Louis, informou o Departamento de Correções do Missouri.As suas últimas palavras antes de lhe ser administrada a injeção letal foram para reafirmar a sua inocência: "", relataram testemunhas.

Críticas à execução



O homem recebeu o apoio da organização Innocence Project (Projeto Inocência), que reanalisa casos antigos em que considera que os réus foram injustamente condenados.



", criticou a organização na sua conta na rede social Twitter.A União Americana das Liberdades Cívicas (ACLU) também criticou a decisão de executar Walter Barton "em plena pandemia". "Não só o Estado pôs em perigo a saúde dos guardas, forçando-os a desafiar as recomendações de saúde pública, como recusou considerar novos elementos persuasivos sobre a inocência de Barton", lamentou a principal organização de direitos cívicos dos Estados Unidos.

Historial da condenação

Barton foi condenado à morte pelo homicídio de Gladys Kuehler, uma mulher de 81 anos que geria um complexo de casas móveis em Ozark, no Missouri, onde vivia.O caso remonta a 9 de outubro de 1991.A mulher, encontrada semi-nua, foi vítima de violência sexual e tinha mais de 50 ferimentos provocados por arma branca.As autoridades consideraram Barton suspeito, depois de encontrarem vestígios de sangue da vítima nas suas roupas, apesar de a defesa ter questionado as conclusões da acusação durante anos, assentes igualmente no testemunho de uma co-detida, também questionado pelos advogados de defesa.Esta foi a primeira execução do ano no Missouri e a sexta nos Estados Unidos.Desde que o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos reinstituiu a pena de morte, em 1976, foram executadas 1.518 pessoas, 90 só no Missouri.