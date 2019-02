EUA, árabes e Israel unidos em Varsóvia contra o Irão

Graça Andrade Ramos - RTP14 Fev, 2019, 19:45 / atualizado em 14 Fev, 2019, 20:55 | Mundo

Por um lado, a presença pacífica de Israel ao lado dos ricos Estados Árabes sunitas do Golfo, como a Arábia Saudita, o Kuwait, Oman, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain - nenhum dos quais reconhece o Estado hebreu. Por outro, o crescente distanciamento dos Estados Unidos das estratégias políticas internacionais da União Europeia.





Ambas resultam da nova estratégia de Washington para o Médio Oriente - em vez da utilização de tropas no terreno, garantir influência através da diplomacia e ação por procuração, via potências aliadas.

Esta mudança implica fazer o jogo dos seus aliados árabes e isolar o Irão, um regime muçulmano xiita bem implantado, cuja influência e aliança com a Rússia concorre diretamente com os interesses de Washington e dos países muçulmanos sunitas na região.







Em troca, as potências árabes aceitaram esbater diferenças com Israel, outro inimigo de Teerão, seguindo o velho adágio "os inimigos do meu inimigo, meus amigos são".

Ataque a Bruxelas

Depois da obtenção em 2015 do Acordo para o Programa Nuclear do Irão, que recolocou Teerão na cena internacional após longos anos de isolamento, as potências europeias lançaram-se numa série de negócios e de acordos de desenvolvimento com os iranianos.







Resistem agora a qualquer pressão para voltar a isolar o regime xiita e recusam seguir os EUA na decisão de denunciar o acordo.

França e Alemanha, nem sequer enviaram delegações de alto nível a Varsóvia, e não esconderam o seu ceticismo perante uma iniciativa sobre o Médio Oriente que excluiu Teerão. Só o Reino Unido enviou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, e Jeremy Hunt foi apenas falar dos problemas do Iémen, tendo abandonado a cimeira antes dos principais eventos. Esta quinta-feira, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, acusou assim na Polónia os poderes europeus de enfraquecerem a pressão de Washington sobre o Irão, ao tentar subverter as sanções impostas pela Administração Trump contra Teerão.



"Infelizmente, alguns dos nossos principais aliados europeus não têm sido tão cooperantes", lamentou. "De facto, lideraram o esforço de criação de mecanismos para contornar as nossas sanções".





"É um passo insensato que só irá fortalecer o Irão, enfraquecer a UE e distanciar ainda mais a Europa e os Estados Unidos", avisou Pence.



O vice-presidente referia-se ao mecanismo financeiro desenvolvido pela França e pela Alemanha, que permite a troca de petróleo e gás iraniano por produtos europeus.







Este terá efeitos limitados, já que os próprios diplomatas que o desenvolveram reconhecem que será utilizado apenas para trocas de, por exemplo, produtos humanitários ou alimentos, autorizados por Washinton.

Irão "sem defensores"

Resposta oficiosa de Teerão

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou mesmo "um ponto de viragem histórico" para uma aliança contra o regime iraniano dos Ayahtolas. A cimeira foi importante porque os Árabes e outros líderes "se sentaram com Israel de forma a prosseguir com o interesse comum de guerra com o Irão" - uma declaração impetuosa, temperada depois pela diplomacia israelita.Deste objetivo decorre o distanciamento entre Washington e Bruxelas.As palavras de Pence provocaram alguma urticária nas delegações europeias. "Discordamos veementemente", afirmou um diplomata de uma das potências europeias à agência Reuters. "Queremos empurrar o Irão para bons resultados e não queremos empurrar o Irão para fora dos seus compromissos nucleares", explicou.A realização da cimeira na Polónia foi outra alfinetada de Washington a Bruxelas, que acusa o atual Governo nacionalista polaco de tentar por freio à independência judicial e à liberdade de expressão.Esta sexta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, é esperado em Bruxelas para uma reunião com Federica Mogherini, a líder da diplomacia da União Europeia. Em conferência de imprensa, Pompeo reconheceu a existência de diferenças entre ambos quanto à pressão a exercer sobre o Irão, mas sublinhou a unanimidade, incluindo por parte dos europeus, de que Teerão é uma ameaça global."Digo-o com toda a clareza, precisamos de mais sanções, de mais pressão sobre o Irão", afirmou. "Não existia um único defensor do Irão na sala. Nenhum país. Nenhum país se levantou para negar os factos básicos que apresentamos sobre o Irão, a ameaça que coloca, a natureza do regime".Na Cimeira sobre o Médio Oriente participaram 60 países, exceção feita ao próprio Irão, à Rússia e aos Palestinianos.O encontro ficou marcado por manifestações no local da Cimeira, da diáspora iraniana contra o regime de Teerão, exigindo "mudança". A manifestação, organizada pelo Conselho Nacional de Resistência no Irão, levantou ao alto bandeiras iranianas e cartazes contra a repressão política que grassa na República Islâmica.O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, que já dissera há dois dias que a cimeira estava "morta à partida", descreveu esta quinta-feira o encontro como "o circo de Varsóvia" e disse não ser coincidência que o Irão tenha sido atingido por um ataque terrorista no sudoeste."Especialmente quando coortes dos mesmos terroristas o aplaudem nas ruas de Varsóvia e o apoiam através de perfis automáticos no. Os Estados Unidos parecem fazer sempre as mesmas escolhas erradas, mas esperam resultados diferentes", comentou Zarif, na redeO ministro referia-se ao atentado suicida contra membros da influente Guarda Revolucionária do Irão, que fez 25 mortos entre os seus membros, quarta-feira, o primeiro dia dos trabalhos da cimeira.Já em Sochi, na Rússia, onde se reuniu com os seus homólogos russo e turco, Vladimir Putin e Tayyip Erdogan, o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, referiu-se à cimeira de Varsóvia como "vazia e sem resultados".