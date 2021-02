EUA-Arábia Saudita. Biden passa a falar com rei Salman e não com príncipe herdeiro

Joe Biden vai falar “com o seu homólogo”, assegurou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki., adiantou.“Deixámos claro desde o início que pretendemos recalibrar a nossa relação com a Arábia Saudita”, justificou a porta-voz depois de anunciar a decisão da Administração Biden.Esta estratégia vem alterar aquela levada a cabo pelo ex-Presidente Donald Trump ao longo dos últimos quatro anos. O seu conselheiro e genro,e raramente comunicava com o rei.O príncipe, filho do rei de 85 anos, é há muito considerado o líder de facto da Arábia Saudita. A sua reputação tem sofrido vários golpes, um dos quais na sequência do assassinato do jornalista e opositor da coroa Jamal Khashoggi, em 2018, às mãos de sauditas alegadamente próximos de bin Salman.

A Administração Biden tem pressionado o país do Médio Oriente a melhorar a defesa dos Direitos Humanos, nomeadamente através da libertação de prisioneiros políticos e de ativistas dos direitos das mulheres que se encontram detidos.

"Não conseguirá fazer nada"



Segundo a porta-voz da Casa Branca, a Arábia Saudita tem “necessidades críticas de autodefesa” e os Estados Unidos irão trabalhar com os sauditas nesse âmbito, apesar de, simultaneamente, deixarem claro “as áreas nas quais existem divergências e preocupações”.“É certamente uma mudança em relação à anterior Administração”, acrescentou, numa referência à era Trump.No entanto, há quem acredite que a estratégia de Biden não resultará., considerou Ali Shihabi, um empresário saudita próximo da família real, em declarações ao, acredita.Em declarações na Casa Branca, Jen Psaki anunciou ainda que Biden terá em breve a sua primeira conversa telefónica com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Donald Trump era um aliado próximo de Netanyahu e investiu nas relações EUA-Israel enquanto, aparentemente, negligenciava a Palestina.Também em relação a Israel Joe Biden deverá adotar uma postura diferente da do seu antecessor. Para já, a nova porta-voz da Casa Branca declarou apenas que