EUA. Biden e Harris unidos na ofensiva contra Trump

No primeiro evento público em conjunto e um dia depois de Joe Biden ter anunciado Kamala Harris como candidata à vice-presidência dos Estados Unidos , os dois parceiros eleitorais focaram atenções na visão de ambos para a “reconstrução” do país, após os anos turbulentos de liderança republicana.





Na visão dos dois aspirantes à Casa Branca, a atuação de Trump só agravou as crises que a América tem vivido nos últimos anos, com destaque para a pandemia do novo coronavírus. Os Estados Unidos são, de longe, o país do mundo com maior número de casos confirmados e de vítimas mortais, com mais de 160 mil óbitos.







“Este vírus teve impacto em quase todos os países, mas há uma razão pela qual a América foi a nação mais atingida do que qualquer outro país desenvolvido. Isso deve-se ao fracasso de Donald Trump em levar este assunto a sério desde o princípio. A recusa em avançar com os testes. A indecisão quanto ao uso de máscara e no respeito pelo distanciamento social. A crença delirante de que percebe mais do assunto do que os especialistas”, apontou Kamala Harris.







Muito diferente de discursos e ações de campanha de outros anos, quase sem público – precisamente devido à situação pandémica - e a partir do ginásio de uma escola em Wilmington, no estado de Delaware – onde Biden reside – os antigos rivais uniram-se na crítica à presidência de Donald Trump.







“Precisamos de algo mais do que uma vitória no dia 3 de novembro. Precisamos de um mandato que possa provar que estes últimos anos não representam quem somos e quem queremos ser”, sublinhou Kamala Harris.



“Luta pela alma” da América

Biden e Harris trocaram fortes críticas durante um debate no ano passado. Agora que o ex-vice-presidente de Obama é candidato designado para fazer frente a Donald Trump, a mensagem foi de união contra o inimigo do outro lado da barricada.

Numa altura de grandes tensões raciais após a morte de George Floyd, em maio último, Kamala Harris, senadora pelo Estado da Califórnia e antiga procuradora-geral, destacou que Joe Biden é, até hoje, o único político norte-americano que esteve na Casa Branca “com o primeiro Presidente negro" e que escolheu pela primeira vez "uma mulher negra como parceira eleitoral”.







A candidata a vice-presidente é filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, sendo a primeira vez que uma mulher negra almeja ao cargo através da candidatura de um dos dois principais partidos norte-americanos.







Precisamente as questões raciais também estiveram em destaque neste primeiro evento público em que a dupla democrata lembrou o terceiro aniversário da marcha supremacista branca, organizado pela extrema-direita, em Charlottesville.









Nesse dia, a 12 de agosto de 2017, um carro atropelou várias pessoas que participavam numa contramanifestação, provocando uma morte e dezenas de feridos. Na altura, Donald Trump destacou que havia pessoas boas “de ambos os lados” e que a culpa devia ser apontada tanto aos manifestantes supremacistas como aos contramanifestantes.





“Soube nessa altura que estávamos numa luta pela alma desta nação. Foi quando decidi candidatar-me. E estou orgulhoso em ter comigo a senadora Harris ao meu lado nesta batalha, porque ela compartilha este sentimento com a mesma intensidade”, frisou Joe Biden.





As eleições presidenciais estão marcadas para 3 de novembro e opõe Joe Biden e Kamala Harris ao atual Presidente e vice-presidente, respetivamente, Donald Trump e Mike Pence.