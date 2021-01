EUA condenam detenção do opositor russo Alexei Navalny

", disse Pompeo, num comunicado, expressando "grande preocupação".Para o secretário de Estado da administração Trump, a detenção do opositor russo "".Antes, o conselheiro de segurança nacional do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que toma posse na quarta-feira, tinha exigido a libertação imediata de Navalny.", escreveu Jake Sullivan numa mensagem publicada na sua conta do Twitter.Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou "" a detenção de Alexei Navalny e apelou às autoridades russas para que o libertem "imediatamente".





Razões evocadas para a detenção







Os serviços prisionais russos (FSIN) detiveram no domingo o opositor russo Alexei Navalny à chegada a Moscovo, acusando-o de ter violado os termos de uma pena de prisão suspensa a que foi condenado em 2014.Num comunicado, o FSIN informou que Alexei Navalny, que regressou à Rússia após vários meses em convalescença na Alemanha após um alegado envenenamento com um agente neurotóxico, "permanecerá detido até à decisão do tribunal" sobre o seu caso, sem especificar uma data.Principal figura da oposição ao Kremlin, Navalny foi interpelado pela polícia à chegada ao aeroporto Cheremetievo de Moscovo, quando ia passar pelo controlo de passaportes, segundo testemunharam jornalistas da agência France-Presse (AFP) no local.Os serviços prisionais russos precisaram que Navalny, de 44 anos, "figura numa lista de pessoas procuradas desde 29 de dezembro de 2020 por múltiplas violações do seu período probatório".