EUA dão um mês às agências do governo para eliminarem TikTok

O Departamento de Administração e Orçamento da Casa Branca considera a diretriz, emitida na segunda-feira, um "passo crítico na abordagem dos riscos apresentados pela aplicação a dados sensíveis do governo".Algumas agências governamentais, incluindo os departamentos da Defesa, da Segurança Interna e do Estado, já implementaram a restrição. A orientação apela agora para que as restantes entidades do governo federal sigam o exemplo no prazo de 30 dias.A TikTok, versão internacional da aplicação chinesa Douyin, também já não é permitida nos dispositivos da Casa Branca.", disse o chefe federal da segurança cibernética.", disse Chris DeRusha.A nova regra foi noticiada pela primeira vez pela Reuters, de acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press.O Congresso dos EUA aprovou em dezembro uma lei que proíbe a TikTok nos dispositivos do governo, salvo em certos casos, nomeadamente para fins de segurança nacional, aplicação da lei e investigação.A porta-voz da TikTok disse na segunda-feira que a interdição da rede social "em dispositivos federais foi aprovada em dezembro sem qualquer deliberação" e que "infelizmente essa abordagem serviu de modelo para outros governos mundiais". "Essas proibições são pouco mais que um teatro político", referiu Brooke Oberwetter.





Caso seja aprovada, a lei permitirá a Washington não só interditar a TikTok como outras aplicações que ameacem a segurança nacional.



A TikTok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, é muito popular nos Estados Unidos, sendo utilizado por dois terços dos adolescentes no país. No entanto, há uma preocupação crescente de que Pequim possa apropriar-se dos dados dos utilizadores dos EUA obtidos através da aplicação.