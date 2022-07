EUA. Decisão do Supremo Tribunal dificulta a luta contra o aquecimento climático

Classificada pelo presidente democrata Joe Biden como”, a decisão dos seis juízes de pendor conservador, entre os quais três nomeados pelo antecessor republicano Donald Trump, tem um impacto que vai muito para além da economia americana. Na decisão West Virigina v Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em Inglês), oque produzem quase 20 por cento da eletricidade nos Estados Unidos.Os três juízes progressistas do Supremo consideraram a decisão dos colegas” e lembraram queTambém as organizações ambientalistas estão em alvoroço. “Nesta altura, para aqueles que estão em posição de poder, negarem a urgência e importância da crise climática é condenarem toda a gente viva, hoje gerações futuras, a viver num mundo doente e empobrecido”, considerou a diretora executiva da organização não governamental da“As alterações climáticas a nível global são o desafio ambiental subjacente dos dias de hoje (…) e os EUA são os principais contribuintes”, afirmou o líder do programa de energia da organização não governamental, citado pelo jornal The Guardian Os governos federais tinham poder administrativo para regularem o corte em emissões nocivas mas, com esta decisão do Supremo Tribunal, deixaram de ter essa capacidade.

Today’s ruling by a radical, pro-pollution Supreme Court strikes a severe blow to the @EPA’s authority to do its duty: to protect the environment.



In doing so, the Court has bowed to polluters who seek to poison the air our children breathe & the water they drink with impunity. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 30, 2022

“O que está em jogo é a capacidade do nosso governo federal em controlar a nossa contribuição para as mudanças climáticas”, acrescenta Frank Rambo."Por isso, o que realmente tem impacto é a capacidade de impor mudanças nos Estados que possuem grandes recursos de combustíveis fósseis e que estão determinados a continuar a utilizar as tecnologias que trazem esses recursos”, conclui a professora assistente da Universidade Johns Hopkins Sarah Jordaan.É muito provável que a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos vá dificultar o alcance dos objetivos climáticos da administração Biden, que incluem aA Casa Branca prometeu ainda a, reduzir as emissões para metade até ao fim desta década, mas não tem conseguido legislar sobre o assunto, com os republicanos a chumbarem várias medidas, apoiados pelo democrata Joe Manchin, senador da Virgínia Ocidental.A EPA está a estudar a decisão do tribunal.”.Já a presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi escreveu na rede socialque com o “golpe” na autoridade da agência,”.Uma redução mais gradual das emissões de gases com efeito de estufa vai ter um, apontam ativistas sociais.“Estamos a ver um supremo tribunal que é, eu diria antes, o ‘Negacionista Climático Supremo’, que está a tentar colocar-se numa posição de tomada de decisão”, refere a diretora da. “Isto é sinal de que eles vão querer dificultar ao governo federal [a tarefa de] proteger as pessoas em comunidades onde agora a indústria de combustíveis fósseis” está numa posição de liderança.Por seu lado, também organizações climáticas de jovens sublinham que“Decisões como West Virginia v EPA tornam claro o quanto o sistema está a ser manipulado contra nós. Um supremo tribunal que se alinha com a indústria de combustíveis fósseis contra a saúde e a segurança do seu povo é anti-vida e ilegítimo”, escreveu a organização juvenil