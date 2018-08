EUA. Estudo deteta glifosato em 48 amostras de cereais

RTP16 Ago, 2018, 18:55 / atualizado em 16 Ago, 2018, 18:57 | Mundo

O Environmental Working Group (EWG), estrutura de saúde pública, estudou 45 amostras de marcas de cereais convencionais e 16 de cereais orgânicos.



Das amostras convencionais, apenas duas não continham glifosato. Os cereais orgânicos também não escaparam ao herbicida: cinco destas amostras continham glifosato, apesar de registarem valores bem abaixo do limite indicado pelo EWG.



O grupo contabilizou a presença deste químico em ppb, ou seja, uma partícula de glifosato por mil milhões de partículas. De acordo com a mesma, não devem ser ultrapassados os 160 ppb de glifosato em produtos alimentares.



Tendo isto em conta, o cenário pode não parecer animador para os consumidores de cereais convencionais. Das 45 amostras deste tipo de cereais, 31 registaram níveis de glifosato acima dos recomendados pela EWG.



Os valores mais altos deste químico foram verificados em duas amostras de Quaker Old Fashioned Oats, que registaram mais de mil ppb, e em três amostras de Cheerios, que marcaram valores entre os 470 e os 530 ppb.



Alexis Temkin, toxiologista da EWG e autor do estudo, defende que “o Governo deve tomar medidas para proteger as populações mais vulneráveis”.



“É muito preocupante que os cereais que as crianças gostam de comer contenham glifosato. Os pais não deveriam ter que se preocupar se, ao alimentarem os filhos com cereais, estão ou não a expô-los a químicos potencialmente cancerígenos”, disse.

Glifosato em produtos orgânicos

Mas se a presença de químicos pode parecer normal nos chamados “cereais convencionais”, o mesmo não acontece com os orgânicos. O estudo, no entanto, não deixou de marcar cinco amostras de cereais orgânicos com glifosato, nomeadamente da Bob’s Red Mill e da Nature’s Path.



No relatório da EWG é explicado que isto acontece porque os campos orgânicos podem ser contaminados por campos não-orgânicos das proximidades, ou até mesmo na fase de processamento, caso os cereais orgânicos sejam armazenados no mesmo local que os que contém químicos.



“O uso de glifosato disparou na última década e mantém a capacidade de aderir às partículas da água e do solo durante tempo suficiente para viajar através do ar ou de um ribeiro próximo das quintas orgânicas”, explicou a Nature’s Path à EWG.



Apesar de conterem glifosato, estas cinco amostras marcaram níveis entre os 20 e os 30 ppb, bem abaixo dos 160 ppb recomendados pela EWG.

“Normas de segurança desatualizadas”

As marcas de cereais já se manifestaram quanto aos resultados apresentados. A Quaker Oats já declarou, através de uma porta-voz, que continuam a “defender a segurança e a qualidade” dos seus produtos.



Já a General Mills e a Kellogg’s garantem cumprir com as regras da Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos (EPA).



“A nossa comida é segura. Providenciar comida segura e de alta qualidade é uma das formas que temos de conquistar a confiança de milhões de pessoas de todo o mundo”, assegurou a porta-voz da Kellogg’s.



Apesar de afirmarem cumprir com os critérios no que toca à presença de químicos, Ken Cook, presidente da EWG, é da opinião que a General Mills e a Quaker Oats se baseiam “em normas de segurança desatualizadas”.



“Na nossa opinião, os padrões governamentais estabelecidos pela EPA representam um grave risco de saúde para os americanos – particularmente para as crianças, que são mais sensíveis aos efeitos dos químicos tóxicos do que os adultos”, defendeu Ken Cook, citado pelo Guardian.



O glifosato é um ingrediente ativo presente no Roundup, um herbicida produzido pela Monsanto. Na semana passada, a empresa foi condenada a pagar 289 milhões de dólares a um jardineiro norte-americano que desenvolveu cancro após anos de exposição ao produto.