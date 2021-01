EUA exige respostas sobre origem da pandemia

A verdade tem de vir à tona. É a exigência do governo dos Estados Unidos, em relação à origem desta pandemia de Covid-19. A administração Biden encara com grande preocupação as dúvidas em relação ao papel da China, neste problema planetário. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, diz que é preciso saber ao certo de que forma tudo começou.