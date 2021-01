EUA. Gorila recupera da Covid-19 após receber tratamento com anticorpos

Vários gorilas do Safari Park do Jardim Zoológico de San Diego foram diagnosticados com Covid-19 a 11 de janeiro, quando apresentaram sintomas como tosse leve, congestão e corrimento nasal.Tudo indica que os animais tenham contraído a doença através de um funcionário do Jardim Zoológico que estava infetado, mas assintomático., segundo anunciou o Jardim Zoológico em comunicado Após a confirmação da infeção, os gorilas foram colocados em quarentena no parque. O membro mais velho, um gorila de 48 anos chamado Winston, foi diagnosticado com uma doença cardíaca e pneumonia. Devido a estas comorbilidades,

Esta terapia com anticorpos teve origem “num suplemento não permitido para uso humano”, explica a equipa do Jardim Zoológico.

Desde que recebeu o tratamento, o gorila tem estado mais ativo. “”, lê-se no comunicado.Os tratamentos com anticorpos monoclonais usados para tratamento humano mostraram reduzir a carga viral, o risco de hospitalização e até de letalidade. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi tratado com umdestes anticorpos quando esteve infetado.Com a ajuda dos veterinários, profissionais e especialistas, todos estes primatas estão a apresentar uma boa recuperação da doença. “”, anuncia a equipa do Zoológico de San Diego.Dados os resultados positivos, o Jardim Zoológico de San Diego vai compartilhar as suas descobertas com outros cientistas de forma a contribuir para uma melhor compreensão do impacto do novo coronavírus nos primatas, nomeadamente nos gorilas.Os veterinários deste parque estão a preparar-se para administrar nos animais a vacina contra a Covid-19 destinada especificamente a animais. Os gorilas não serão vacinados por enquanto, uma vez que estiveram expostos ao vírus, mas a equipa veterinária procura vacinar outros animais suscetíveis à infeção, como os felinos.Os gorilas são a sétima espécie de animais a contrair a Covid-19 por infeção natural desde o início da pandemia, após casos confirmados em tigres, leões, visons, leopardos, cães e gatos domésticos.Segundo a National Geographic , embora existam casos confirmados de transmissão do vírus de visons para humanos, não há evidências de que as outras espécies possam transferir a infeção para o ser humano, nomeadamente animais de companhia.Em novembro, a deteção de uma mutação do novo coronavírus que afetou humanos levou a Dinamarca a abater milhões de visons