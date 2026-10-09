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EUA impõem sanções ao TPI após atribuição do Nobel da Paz. Netanyahu saúda decisão
Traçada a rota de colisão diplomática com os aliados europeus, os Estados Unidos avançaram para a imposição de sanções sobre o Tribunal Penal Internacional, esta sexta-feira, horas depois da atribuição do Prémio Nobel da Paz à sul-africana, Navi Pillay. A ex-juíza do TPI lutou para que "os crimes contra a humanidade fossem alvo de processos judiciais".
(Em atualização)
“Os Estados Unidos estão a impor sanções ao Tribunal Penal Internacional. Vamos proibir as transações com este tribunal desonesto, cortando-lhe os recursos e paralisando a sua capacidade de funcionar”, revelou o secretário de Estado Marco Rubio, em comunicado.
Na sequência, nenhuma empresa sediada nos Estados Unidos pode realizar qualquer trabalho com uma organização alvo de sanções, forçando o encerramento de contas e o fim da cooperação.
O Tribunal Penal Internacional já respondeu à decisão norte-americana. A procuradora-adjunta, Nazhat Shameem Khan, explicou que as sanções não vão condicionar o decorrer dos trabalhos no tribunal.
“As sanções têm como objetivo minar o Estado de direito a nível internacional e o trabalho que uma instituição judicial independente está a realizar”, afirmou.
Na sequência, nenhuma empresa sediada nos Estados Unidos pode realizar qualquer trabalho com uma organização alvo de sanções, forçando o encerramento de contas e o fim da cooperação.
O Tribunal Penal Internacional já respondeu à decisão norte-americana. A procuradora-adjunta, Nazhat Shameem Khan, explicou que as sanções não vão condicionar o decorrer dos trabalhos no tribunal.
“As sanções têm como objetivo minar o Estado de direito a nível internacional e o trabalho que uma instituição judicial independente está a realizar”, afirmou.
A União Europeia (UE) pretende apoiar o TPI na continuidade do trabalho diário, lamentando a decisão dos Estados Unidos.
O secretário do tribunal, Osvaldo Zavala Giler, já havia alertado, no início desta semana, para que a UE se preparasse para utilizar um “mecanismo de bloqueio” que lhe permitisse proteger os países europeus das consequências de eventuais sanções ao TPI.
O secretário do tribunal, Osvaldo Zavala Giler, já havia alertado, no início desta semana, para que a UE se preparasse para utilizar um “mecanismo de bloqueio” que lhe permitisse proteger os países europeus das consequências de eventuais sanções ao TPI.
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