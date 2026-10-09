EUA impõem sanções ao TPI após atribuição do Nobel da Paz. Netanyahu saúda decisão





A União Europeia (UE) pretende apoiar o TPI na continuidade do trabalho diário, lamentando a decisão dos Estados Unidos.



O secretário do tribunal, Osvaldo Zavala Giler, já havia alertado, no início desta semana, para que a UE se preparasse para utilizar um “mecanismo de bloqueio” que lhe permitisse proteger os países europeus das consequências de eventuais sanções ao TPI.









“Os Estados Unidos estão a impor sanções ao Tribunal Penal Internacional. Vamos proibir as transações com este tribunal desonesto, cortando-lhe os recursos e paralisando a sua capacidade de funcionar”, revelou o secretário de Estado Marco Rubio, em comunicado.Na sequência,, forçando o encerramento de contas e o fim da cooperação.O Tribunal Penal Internacional já respondeu à decisão norte-americana. A procuradora-adjunta,“As sanções têm como objetivo minar o Estado de direito a nível internacional e o trabalho que uma instituição judicial independente está a realizar”, afirmou.