EUA. Kanye West vai candidatar-se às presidenciais de 2024 e pediu a Trump que fosse seu vice

O anúncio do artista foi partilhado numa série de vídeos no Twitter, acompanhados peloda campanha: Ye24. No entanto, oainda não formalizou a candidatura.Num dos vídeos,. A proposta terá sido recebida pelo ex-presidente – e também candidato às eleições de 2024 – com desagrado., refere Kanye. “Mas acho que isso ficou no fim da lista de coisas que o apanharam desprevenido. [O que o deixou mais perplexo] foi o facto de eu ter demonstrado inteligência”.Segundo Ye, Trump terá “começado a gritar” com ele e a dizer-lhe que iria perder nas eleições. “Será que isso alguma vez resultou com alguém? Eu disse-lhe: espera lá Trump, espera lá, estás a falar com o Ye”.O ex-presidente republicano terá também feito comentários sobre a ex-mulher de West, aKim Kardashian. Apesar de ter censurado esses alegados comentários no seu vídeo no Twitter, o rapper diz ter ficado ofendido e pensado: “ele está a falar da mãe dos meus filhos”.

West foi visto na terça-feira no clube de golfe de Trump em Mar-a-Lago, acompanhado pelo nacionalista branco Nick Fuentes.

diz ainda ter aconselhado Trump a reunir o apoio das “pessoas que os órgãos de comunicação tentaram cancelar”, como o político conservador Roger Stone, o ex-gestor da campanha presidencial Corey Lewandowski ou o apresentador de rádio Alex Jones, autor de várias teorias da conspiração.Ye aproveitou também para falar sobre as suas crenças políticas., declarou.Esta não é a primeira vez que Kanye West anuncia uma candidatura à presidência dos Estados Unidos, tendo acontecido o mesmo nas últimas eleições, em 2020 – quando conseguiu reunir apenas 70 mil dos 160 milhões de votos por todo o país.Já nessa altura oestava envolvido em polémicas, nomeadamente por apoiar Donald Trump. Em 2018, Ye visitou o então presidente na Casa Branca durante uma reunião para discutir a violência e o sistema prisional nos EUA.

Adidas investiga comportamentos de Kanye West

Em outubro, o Twitter bloqueou a conta donorte-americano, na sequência de uma mensagem considerada antissemita. A conta foi reativada na altura em que o bilionário Elon Musk estava em negociações para comprar a rede social.Noem questão, então eliminado por violar as regras daquela plataforma, West ameaçou "os judeus" e escreveu:Dias antes, o artista esteve envolvido noutra controvérsia por ter usado, durante um desfile de moda em Paris, umacom a mensagem "White Lives Matter", umfrequentemente usado pelos supremacistas brancos em resposta ao movimento antirracismo "Black Lives Matter".Na última quarta-feira, um dia antes de anunciar a intenção de se candidatar, a gigante da roupa desportivaSegundo a revista, as funcionárias que trabalhavam na linha de calçado do rapper, chamada “Yeezy”, acusam-no de ter usado “pornografia,e jogos psicológicos” para criar um “ambiente tóxico”.Estas acusações surgem depois dedevido aos comentários antissemitas que este fez.Até o seu agente, advogados e produtora musical cortaram relações com o artista de 45 anos após as polémicas. Ye revelou mais tarde ter perdido dois mil milhões de dólares num só dia.

c/ agências