Europa intima Reino Unido a devolver dinheiro de taxas aduaneiras

O plano da primeira ministra britânica foi rejeitado pelos líderes europeus e agora Theresa May enfrenta as críticas não só da oposição como de alguns dos seus ministros, bem como ameaças de um novo referendo ou mesmo eleições antecipadas para novembro.



É o último aviso antes de avançar para o Tribunal de Justiça da União Europeia.



O Reino Unido tem dois meses para devolver a Bruxelas 2,7 mil milhões de euros em direitos aduaneiros



A Comissão Europeia acusa ainda Londres de ter deixado entrar de forma fraudulenta produtos chineses com taxas inadequadas.



A decisão é mais uma acha para a fogueira do processo de saída do Reino Unido da União Europeia